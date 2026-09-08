La 24a Setmana de Jocs al Carrer tanca amb bona resposta malgrat els canvis d'ubicació

La 24a Setmana de Jocs al Carrer de Manresa ha tancat una nova edició amb una valoració positiva per part del CAE, després de cinc dies d'activitats al Centre Històric de la ciutat. La programació ha estat marcada pels canvis d'ubicació derivats de l'homicidi de Carles Vilajosana, que van provocar la suspensió de la primera Nit de Joc i el trasllat d'algunes propostes. Malgrat aquestes modificacions, la resposta del públic ha estat positiva i la participació s'ha mantingut en nivells similars als d'anys anteriors.
El nou espai dels jocs infantils convenç les famílies
Un dels principals canvis ha estat el trasllat dels jocs infantils de la plaça Major a la plaça del Milcentenari, concretament a l'espai Cruyff Court. Segons el CAE, l'espai tancat ha facilitat que les famílies poguessin jugar amb més tranquil·litat i ha estat especialment ben valorat per les persones participants.
"Ens ha sorprès molt positivament la resposta de les famílies al nou espai. És un entorn més contingut, que permet que els infants juguin amb llibertat i que les famílies ho facin amb més tranquil·litat", explica Nasi Muncunill, director del CAE. Segons Muncunill, tot i que el canvi va estar motivat per les circumstàncies, també ha permès descobrir les possibilitats d'aquest espai.
Les Nits de Joc també canvien d'escenari
Les Nits de Joc dels dies 2, 3 i 4 de setembre també es van traslladar de la plaça Major a la plaça de Sant Domènec. El CAE ha constatat que aquest canvi va permetre arribar a persones que no participaven habitualment en aquesta activitat.
"Portar les Nits de Joc a Sant Domènec ens ha permès arribar a un públic nou i veure que el joc també pot generar interès en altres espais de la ciutat", assenyala Muncunill. Tot i això, el director del CAE remarca que la plaça Major continua tenint "una força especial" i que és l'espai més esperat i valorat per les persones que participen habitualment en les Nits de Joc.
Això es va tornar a posar de manifest dissabte 5 de setembre, amb la recuperació de la plaça Major per a la Nit de Joc de cloenda. L'activitat es va allargar fins a les dues de la nit i va registrar ple absolut a totes les taules.
El joc com a eina de trobada i cohesió
Més enllà de les xifres de participació, el CAE destaca la capacitat de la Setmana de Jocs al Carrer per adaptar-se a les circumstàncies i continuar generant espais de trobada, participació i comunitat.
"Els espais condicionen la manera com juguem i ens relacionem, però també el joc és capaç d'adaptar-se i generar comunitat allà on el portem", explica Eva Molina, coordinadora de l'activitat i de Voluntariat del CAE. Segons Molina, l'experiència d'aquesta edició ha permès comprovar que diferents places poden generar experiències diferents i contribuir a reflexionar sobre com es vol viure l'espai públic de la ciutat.
Al llarg dels cinc dies, les places del Centre Històric i l'Espai Manresa 1522 han acollit jocs de taula, jocs tradicionals, propostes cooperatives i d'habilitat, jocs infantils, jocs gegants i sobredimensionats, jocs de taula centenaris, activitats d'experimentació, tallers, una gimcana i les tradicionals Nits de Joc.
La programació ha comptat amb la implicació d'una trentena de persones voluntàries i 27 persones contractades, així com amb la col·laboració d'entitats, empreses, institucions i professionals vinculats al món del joc, l'educació i la cultura.
Marta Gil, tècnica de l'entitat, considera que la resposta obtinguda i les aliances creades reforcen la idea que "el joc pot ser una eina per transformar la manera com vivim i compartim l'espai públic". Muncunill afegeix que la Setmana permet que les persones es relacionin, descobreixin, aprenguin i comparteixin espais amb persones amb qui potser no coincidirien en altres circumstàncies.
La 24a Setmana de Jocs al Carrer ha estat organitzada pel CAE amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa també ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats, equipaments, professionals, editorials i establiments vinculats al joc, l'educació i la cultura.