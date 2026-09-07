Manresa tallarà el carrer Gaudí per renovar el paviment durant cinc dies

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dimecres, 9 de setembre, les obres de millora del paviment d'un tram del carrer Gaudí, entre els carrers Trieta i Viladordis. Els treballs formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2026, dins de les actuacions previstes per a la millora de les calçades, i comportaran afectacions al trànsit i a l'estacionament durant cinc dies.
Tall del carrer Gaudí entre Trieta i Viladordis
A partir de dimecres es tallarà la circulació de vehicles al carrer Gaudí, entre el carrer Trieta, amb la cruïlla inclosa, i el carrer Viladordis. Els vehicles que circulin pel carrer Gaudí seran desviats pel carrer Sant Joan d'en Coll en direcció al carrer Sant Cristòfol.
Els trams propers al carrer Gaudí dels carrers Trieta, passatge de la Trieta, Foneria, Arquitecte Montagut i Sagrada Família tindran l'accés limitat als veïns i funcionaran en règim de cul-de-sac, amb la circulació regulada durant el desenvolupament de les obres.
L'accés i la sortida dels guals situats dins del tram afectat es permetran sempre que l'estat dels treballs ho faci possible i fora de l'horari de treball.
Prohibit estacionar i canvi temporal dels contenidors
Les obres també comportaran la prohibició d'estacionar en tot l'àmbit afectat. A més, es traslladaran temporalment les tres àrees de recollida de residus situades al carrer Gaudí, als números 40, 54 i 82.
L'Ajuntament preveu que l'actuació tingui una durada total de cinc dies. Durant els tres primers dies hi haurà un tall total del tram afectat per les obres d'asfaltatge, mentre que els dos dies posteriors es produiran afectacions puntuals relacionades amb els treballs de pintura.