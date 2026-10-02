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«Habitar el meu cos», sobre violència estètica, arriba a la Biblioteca del Pont de Vilomara

Societat

La mostra de fotografies de Yolanda Domínguez es pot visitar del 2 al 29 d'octubre i forma part de les exposicions itinerants de la Diputació

  • El Pont de Vilomara acull l'exposició «Habitar el meu cos» -

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Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 11:43

La Biblioteca Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort acull del 2 al 29 d'octubre l'exposició Habitar el meu cos, un recull de fotografies de l'artista i comunicadora visual Yolanda Domínguez. La mostra forma part del projecte d'exposicions itinerants impulsat per l'Àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona.

Una mirada a la violència estètica

Les imatges aborden la violència estètica que imposen la indústria del consum, els mitjans de comunicació i les empreses audiovisuals, i el seu impacte en la percepció i l'autoestima de les dones. L'objectiu és visibilitzar la violència simbòlica que es transmet a través de la cultura, que determina què es considera normatiu, acceptat o desitjable, i que normalitza uns cànons mentre en exclou d'altres.

Xarxes socials i pressió estètica

L'artista vol fer reflexionar sobre el paper de les xarxes socials com a nou espai de pressió estètica, especialment per a nenes i adolescents, a través de fenòmens com els filtres, els likes i les rutines de bellesa prematures.

Sis retrats per a nous referents

Com a alternativa, l'exposició proposa nous imaginaris visuals amb sis retrats de dones alliberades d'estereotips, que mostren cossos naturals, segurs i poderosos. La mostra promou una representació diversa dels cossos i les actituds femenines, amb referents positius que fomenten l'autoacceptació i la tolerància a la diversitat de talles, trets i edats.

Les fotografies van acompanyades de textos explicatius que amplien el debat i aporten eines per combatre la pressió estètica i afavorir una relació més saludable amb el propi cos. L'exposició es complementa amb un taller de l'entitat Candela.

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