El Consell Comarcal del Bages reivindica que les persones grans decideixin i participin

El Consell Comarcal del Bages commemora aquest dijous, 1 d'octubre, el Dia Internacional de les Persones Grans amb una crida a combatre la discriminació per edat i a garantir que les persones grans puguin decidir sobre la seva vida i participar en les decisions que les afecten. La jornada posa el focus en la necessitat de garantir els drets al llarg de totes les etapes de la vida i de reconèixer les aportacions de la gent gran a la societat. Ho fa sota el lema Ens jubilem de la feina, no de la vida, el d'un manifest promogut per entitats i institucions d'arreu de Catalunya.
Pensions, sanitat i atenció a la dependència
El manifest reivindica unes pensions suficients, una sanitat universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. El text reclama erradicar la pobresa en la vellesa i reconèixer el valor social i econòmic de les cures.
El dret a decidir com viure i com ser cuidat
Un dels eixos del manifest és el dret a decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidat. En aquest sentit, defensa una atenció centrada en la persona, que respecti la seva voluntat, la seva diversitat i la seva autonomia, i que garanteixi unes condicions laborals justes per a les persones que presten les cures.
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Soledat, maltractaments i desigualtats de les dones grans
El document també alerta de la soledat no desitjada, de l'aïllament i dels maltractaments, i reclama reforçar les xarxes comunitàries i els serveis de proximitat. Dedica una atenció específica a les desigualtats que pateixen moltes dones grans, que es tradueixen en menys recursos econòmics, més risc de soledat i més exposició a situacions de vulnerabilitat i de violència masclista.
Participació, formació i bretxa digital
La participació és una altra de les reivindicacions de la jornada. El manifest demana oportunitats reals per continuar actius en la vida social i cultural, accedir a la formació i disposar d'informació clara i accessible. També reclama acabar amb la bretxa digital i garantir espais on les aportacions de les persones grans tinguin un pes efectiu en la presa de decisions.
Un vídeo amb veus de totes les edats
El Consell Comarcal ha publicat també un vídeo en què pregunta pel carrer a joves com es veuen de grans i a persones grans com es veien de joves. Amb aquest punt de vista intergeneracional vol escoltar i tenir en compte diverses veus durant les diferents etapes vitals.
Una crida a treballar conjuntament amb les persones grans
Finalment, el Consell Comarcal del Bages fa una crida a les institucions, a les entitats i a la ciutadania a treballar conjuntament amb les persones grans per donar resposta a aquestes necessitats i garantir que envellir no comporti perdre drets, autonomia ni veu.