Marc Aloy reclama «més unitat que mai» davant l'homicidi del carrer Sant Jaume

Més de 200 persones han guardat aquest dimecres al migdia un minut de silenci a la plaça Major de Manresa en record de Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages que va morir la matinada de dimarts en un homicidi al carrer Sant Jaume. L'acte ha aplegat representants de les institucions, grups municipals, entitats i ciutadania, així com familiars de la víctima.
Entre els assistents hi havia l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; els portaveus de tots els grups municipals i responsables d'altres institucions, com l'alcalde de Castellnou de Bages, David Canyadó, i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández. La mare dels dos fills de Vilajosana i la seva exsogra també han participat en l'acte, després de reunir-se en privat amb l'alcalde i el conseller.
"Necessitem més unitat que mai"
Marc Aloy ha estat l'encarregat de dirigir unes paraules als assistents després del minut de silenci. L'alcalde ha destacat que Carles Vilajosana era una persona estimada i coneguda tant a Castellnou com a Manresa, on participava en diferents entitats i disposava d'una àmplia xarxa d'amistats.
"La ciutat pateix un dolor, està trista, estem consternats, estem al costat de la família i necessitem més unitat que mai", ha afirmat Aloy, que també ha volgut agrair la tasca dels Mossos d'Esquadra en la investigació i ha remarcat que els dos menors presumptament implicats han estat detinguts en poques hores.
L'alcalde ha reclamat que es faci justícia i ha defensat que els responsables dels fets no poden quedar impunes. "Volem justícia, volem que es faci justícia, que sigui contundent", ha dit, i ha apuntat que, si és necessari, caldrà abordar també els canvis legals que permetin actuar amb més contundència.
L'alcalde també ha explicat que s'ha posat a disposició de la família perquè l'Ajuntament exerceixi d'acusació particular en el procediment judicial.
L'Ajuntament analitzarà què ha fallat
Aloy ha explicat que en els propers dies el consistori analitzarà els fets des de diferents àmbits, des del policial fins al social i el judicial. "És obvi que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha defensat que les normes de convivència han de ser iguals per a tothom i que la seguretat ha de continuar sent una prioritat. L'alcalde ha recordat que Manresa disposa d'una taula de seguretat i convivència en què participen cossos policials, justícia juvenil, Fiscalia i agents socials i veïnals, així com diverses mesures aplicades durant els darrers anys.
Aloy també ha defensat que els índexs de criminalitat han baixat, però ha admès que "no pot ser que hi hagi persones que se sentin insegures de passejar als carrers i a les places de la seva ciutat". També ha reclamat més capacitat per ampliar les plantilles municipals i ha destacat l'increment d'agents de la Guàrdia Urbana dels darrers anys.
L'alcalde ha remarcat, finalment, que l'homicidi es va produir quan la Festa Major ja havia acabat i a aproximadament un quilòmetre i mig de la plaça Major, on s'havien concentrat bona part dels dispositius de seguretat. Segons Aloy, els actes de la Festa Major s'havien desenvolupat sense incidències destacables.
Crida contra la instrumentalització política
El discurs de l'alcalde també ha inclòs una crida explícita a evitar que el cas es converteixi en una eina de confrontació política. Aloy ha demanat "ser estrictes amb la informació" i ha advertit contra la instrumentalització dels fets. "No podem aprofitar-nos del dolor d'aquesta família, de les seves amistats per fer política. Hem de treballar per trobar solucions", ha afirmat.
En la mateixa línia, la delegada del Govern, Elia Tortolero, ha expressat en nom del Govern de la Generalitat el rebuig "total" als fets, ha agraït la ràpida actuació policial i ha advertit contra els discursos d'odi en un moment de dolor per a la família, Manresa i el conjunt de la comarca.