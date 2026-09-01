Clam de justícia a Manresa després de l'homicidi del carrer Sant Jaume

Unes 500 persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda a la plaça Major de Manresa per mostrar el seu rebuig a l'homicidi de Carles Vilajosana i reclamar justícia. La concentració ha transcorregut majoritàriament en silenci, tot i que en diversos moments s'han sentit aplaudiments i crits de "Volem justícia", així com proclames contra l'alcalde de Manresa, "On és l'alcalde?" i "Marc Aloy, dimissió".
Entre els assistents hi havia Iolanda Vilajosana, germana de la víctima, que s'ha mostrat consternada i visiblement emocionada. En declaracions durant la concentració, ha lamentat la situació de seguretat a la ciutat i ha afirmat que "a Manresa no es pot anar pel carrer per falta de seguretat".
Una convocatòria impulsada des de l'entorn d'Aliança Catalana
La concentració ha estat impulsada per Clàudia Barés i Bernat Bernabeu, dos dels principals militants d'Aliança Catalana a Manresa. La convocatòria, però, s'ha difós mitjançant un cartell que no incorporava el logotip ni la signatura del partit, de manera que formalment no es presentava com un acte d'Aliança Catalana.
Durant la concentració, tanmateix, els militants de la formació han tingut un paper central en el desenvolupament de l'acte, tant en l'organització com en la conducció d'alguns dels moments de la protesta. La convocatòria s'ha produït en un context de forta commoció a la ciutat després de la mort violenta de Vilajosana. Tot i així, els veïns de la ciutat han respost a la crida i han omplert la plaça Major.
L'home, de 45 anys i veí del Serrat de Castellnou de Bages, ha mort aquest dimarts de matinada després de ser localitzat greument ferit al carrer Sant Jaume. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc després de les cinc de la matinada i els agents han iniciat maniobres de reanimació, que posteriorment han continuat dues unitats del SEM, sense que es pogués evitar la seva mort.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Segons ha pogut saber NacióManresa, dos menors de 16 anys es troben sota custòdia policial per la seva possible implicació en els fets, tot i que oficialment encara no consten com a detinguts. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'agressió i determinar les responsabilitats.