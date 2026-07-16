Manresa no dona l'abast per cobrir els desnonaments que pateix la ciutat

La PAHC Bages assegura que l'Ajuntament de Manresa "ha esgotat els recursos destinats a allotjaments d'emergència" i que ja no pot absorbir tots els desnonaments que s'executen a la ciutat. Com a mostra d'aquesta situació, tres famílies amb cinc fills menors han acampat aquest dijous a la nit a la plaça Major per denunciar que han de deixar l'hostal on estaven reallotjades sense disposar d'una alternativa habitacional.
Tres famílies amb fills menors han instal·lat aquest dijous a la nit un campament a la plaça Major de Manresa, davant de l'Ajuntament, per denunciar la situació d'emergència habitacional que viuen després de ser desnonades dels seus habitatges i que ara els hagin dit que han de marxar de l'hostal. Segons la PAHC, el cas posa de manifest que el consistori "ja no dona l'abast" per atendre tots els desnonaments que es produeixen a la ciutat.
Les famílies havien estat desallotjades dels seus pisos, dues al carrer Casanova i una a la plaça Europa, i posteriorment havien estat reallotjades temporalment a l'hostal la Masia. Ara, però, asseguren que els serveis socials els han comunicat que han d'abandonar aquest allotjament sense disposar d'una alternativa.
La PAHC denuncia que s'han esgotat els recursos d'emergència
Segons ha explicat la PAHC, els serveis socials els haurien traslladat que el pressupost destinat a pensions i hostals d'emergència s'ha esgotat i que les places disponibles s'han de reservar per donar resposta als nous desnonaments que es vagin produint.
La plataforma afirma que el consistori havia començat retirant aquests recursos a persones soles o a unitats familiars petites, però assegura que ara la situació ja afecta també famílies amb infants. "Què farem si els sense llar comencen a ser menors d'edat?", es pregunten. En el cas de l'acampada d'aquest dijous, una de les famílies havia de deixar l'allotjament aquest divendres, mentre que les altres dues es troben en la mateixa situació de cara al proper dilluns.
Entre les tres unitats familiars hi ha cinc fills menors que estan escolaritzats en centres educatius de la ciutat, com les escoles Oms i de Prat, Institut Escola Manresa, Valldaura, Séquia i Lacetània.
Alerten d'un augment del sensellarisme
La PAHC considera que aquesta situació evidencia una manca de previsió davant l'increment dels desnonaments i alerta que el sensellarisme s'està normalitzant també a Manresa. L'entitat sosté que, sense noves alternatives d'habitatge d'emergència, cada vegada hi haurà més persones dormint al carrer. "No és només culpa de l'Ajuntament, però trobem a faltar que posi el crit al cel davant d'altres instàncies com els jutjats", apunten.
La plataforma reclama a l'Ajuntament que ampliï els recursos disponibles i estudiï nous espais per donar resposta a l'emergència habitacional, i denuncia que, ara per ara, les famílies afectades només reben com a alternativa buscar allotjament pel seu compte a casa de familiars o amistats.
L'acampada davant de l'Ajuntament té com a objectiu fer visible aquesta situació i reclamar una resposta institucional que eviti que les tres famílies acabin dormint al carrer.