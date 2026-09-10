«Tots tres ens vam quedar glaçats davant la ganivetada d'Otman, no sabíem què fer»

"Tots tres ens vàrem quedar glaçats davant l'acció d'Otman, no sabíem què fer i vam acabar fugint corrent". Amb aquesta claredat inculpatòria va descriure en Fèlix el moment posterior a l'agressió mortal contra Carles Vilajosana la matinada de l'1 de setembre. NacióManresa ha accedit a bona part de la declaració que el jove de 16 anys va prestar dimarts davant la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, pocs minuts després de presentar-se voluntàriament a la comissaria de Manresa i ser detingut com els seus altres tres companys. El seu testimoni descriu una baralla sense armes que va escalar de forma imprevista quan Otman va treure un ganivet i li va clavar a Vilajosana acabant amb la seva vida.
Una baralla a cops que es va descontrolar
Segons el relat contingut a les diligències policials, la confrontació física va enfrontar dos grups de quatre persones: els quatre menors contra la colla de Vilajosana. Fèlix va insistir davant els agents en la corpulència dels acompanyants del mort, descrivint-los com a homes "molt grossos" i destacant la seva força colpejant. En aquest sentit, el menor va al·legar que el seu grup tenia les de perdre en un intercanvi de cops a la via pública, però va emfatitzar que fins a l'aparició de l'arma d'Otman ningú feia servir cap mena d'element contundent o tallant.
A preguntes específiques dels investigadors sobre la participació de Pere -l'altre menor retingut- en la ganivetada, en Fèlix va ser categòric i el va exculpar del tot: va assegurar que en aquells instants el jove de 15 anys s'estava barallant amb un altre dels acompanyants de Vilajosana i, segons ell, "es va quedar tan sorprès com nosaltres" en veure l'atac.
De ser certes aquesta declaració i les coincidents de Pere i Dani, durant la baralla només s'hauria usat una arma, la d'Otman que va acabar amb la vida de Vilajosana.
Versions contradictòries
Aquesta versió de Fèlix d'un atac unilateral per part d'Otman coincidiria, segons fonts properes als detinguts, amb la que han mantingut tant Pere com Dani davant la policia i la Fiscalia de Menors, i contrasta amb l'intent d'Otman de culpar Pere. Aquest últim escenari els Mossos l'han descartat, perquè disposen d'evidències que apunten directament a Otman que ara caldrà provar judicialment.
Un patinet com a origen de la disputa
Pel que fa a l'origen del conflicte després del Correfoc de Festa Major, Fèlix va situar el detonant en un incident fortuït relacionat amb un patinet elèctric. Malgrat que l'explicació oferta pel menor resulta enrevessada, es comprèn que un dels joves va passar excessivament a la vora del grup de Vilajosana, fet que va provocar un retret verbal per part dels adults. Aquest encreuament de paraules va anar pujant de to fins a desembocar, més tard, en el retrobament, la baralla i l'agressió mortal de matinada.
Diferent situació judicial per als quatre investigats
Aquestes revelacions s'emmarquen en la resolució de les mesures cautelars per als dos darrers implicats. Després de lliurar-se dimarts, el jutge de menors va decretar dimecres llibertat vigilada amb tractament terapèutic per Fèlix i Dani, ponderant els indicis sobre la seva participació i el fet que es presentessin voluntàriament. La Fiscalia demanava internament tancat.
Aquesta mesura de llibertat vigilada contrasta amb la situació d'Otman i de Pere, que romanen ingressats en un centre de menors en règim tancat des del mateix dia dels fets. Amb el processament dels quatre joves, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos manté la investigació per homicidi oberta per acabar d'atribuir les responsabilitats individuals, però descarta noves detencions en donar per tancat el cercle de participants en la mort de Carles Vilajosana.