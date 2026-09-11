La desgràcia ja va colpejar Carles Vilajosana tres setmanes abans del seu homicidi

La vida de Carles Vilajosana va quedar marcada per una altra pèrdua tràgica abans de l'homicidi que va acabar amb la seva vida l'1 de setembre a Manresa . Un dels seus millors amics, Lluís Manau Bastardas, amb qui compartia la passió per la pirotècnia, la Patum de Berga i el Correfoc, havia mort només 23 dies abans, el 9 d'agost, en un accident de trànsit a la BV-3008, a Fonollosa.
Una amistat unida per la pólvora i la Patum
Segons coneguts de tots dos, Carles Vilajosana i Lluís Manau Bastardas mantenien una relació d'amistat molt estreta, forjada també al voltant d'algunes de les seves grans aficions compartides. Tots dos eren amants incondicionals de la pirotècnia i grans aficionats a la Patum de Berga, una festa que havien viscut plegats en nombroses ocasions.
El Correfoc era un altre dels espais que compartien. La pirotècnia formava part, per tant, d'una afició que els havia portat a coincidir i a viure plegats diverses celebracions, però no era l'única.
La mort de Manau va afectar profundament Vilajosana. A les seves xarxes socials, el veí de Castellnou de Bages va publicar una fotografia d'ells dos junts durant la Patum amb un missatge de comiat: Manau, amic, descansa en pau. Sempre seguirem saltant junts.
Vint-i-tres dies després d'aquella pèrdua, Vilajosana moriria també d'una ganivetada a Manresa.
Manau va morir en un accident a Fonollosa
Lluís Manau Bastardas, de 51 anys i veí de Camps, al terme municipal de Fonollosa, va morir el 9 d'agost després que el turisme que conduïa sortís de la via i acabés bolcant en un barranc de la BV-3008.
El sinistre es va produir al punt quilomètric 11 de la carretera per causes que aleshores es trobaven sota investigació. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les nou del matí.
Manau era l'únic ocupant del vehicle. Com a conseqüència de l'accident, va quedar atrapat a l'interior del turisme i els Bombers van haver de fer tasques d'excarceració per poder extreure'n el cos.
Tres setmanes entre dues tragèdies
La coincidència temporal entre les dues morts dona una dimensió especialment tràgica a la història. Manau va morir el 9 d'agost i Vilajosana, l'1 de setembre: només 23 dies després.
Enmig d'aquest període, Vilajosana havia compartit públicament el record del seu amic i la fotografia d'una de les experiències que havien viscut plegats.