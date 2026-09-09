Meritxell Ferré és escollida millor esportista de Manresa per tercer any consecutiu

La nedadora artística Meritxell Ferré Gaset ha estat escollida per tercer any consecutiu com a millor esportista de Manresa en la 55a Nit de l'Esportista, celebrada aquest dimarts al vespre al Teatre Conservatori. La gala ha reconegut els mèrits d'esportistes, equips, clubs, tècnics, directius i entitats de la ciutat, amb un total de 23 premis i 86 finalistes repartits en 16 categories.
Ferré ha aconseguit enguany el màxim guardó en solitari, després d'haver-lo compartit en les dues edicions anteriors, primer amb el futbolista Marc Pubill i l'any passat amb la corredora de motos Mireia Badia. El premi reconeix una temporada marcada pels bons resultats i culminada amb tres medalles de plata amb la selecció estatal al Campionat d'Europa disputat a París.
Royal Dance, Marc Pubill i Laia Font completen el podi absolut
El segon lloc de la categoria absoluta ha estat per a la parella de ball esportiu de Royal Dance formada per Diandra Illes i Guillem Pascual, campiona d'Europa de balls llatins.
El tercer lloc ha estat per al futbolista Marc Pubill Pagès, campió del món de futbol amb la selecció espanyola. La gimnasta Laia Font Estruch ha completat els reconeixements destacats de la categoria, després d'aconseguir la seva primera medalla d'or en una Copa del Món.
En la categoria de millor esportista jove, el guardó ha estat per al jugador del Kids&Us Manresa Gerard Fernández Giménez. L'atleta Eloi Anton Almar ha estat segon i el jugador de rugbi Oriol Marsinyach Garcia, tercer.
La jugadora d'hoquei sobre patins Ona Graells Camps ha estat reconeguda com a millor esportista jove en formació, amb l'atleta Anna Recuenco Boix i la nedadora artística Aina Morral Rubio en segon i tercer lloc, respectivament.
El premi al millor esportista veterà ha estat per al triatleta Sebastià Catllà Fernández, de la Penya Ciclista Bonavista.
Reconeixement als equips i clubs de Manresa
El primer equip de futbol del Centre d'Esports Manresa ha rebut el Premi Vicenç Comas al millor equip absolut. El Club Egiba ha estat distingit com a millor club i el seu tècnic, Xavier Casimiro Ros, ha rebut el Premi Josep M. Montfort al millor entrenador.
L'escalador David Palmada Romera, El Pelut, ha estat reconegut amb el Premi Manel Estiarte Duocastella a la trajectòria esportiva de la comarca per la seva trajectòria en el món de l'escalada.
Entre els guardons també hi ha hagut el Premi Josep M. Pintó a la persona amb dedicació especial a l'esport, que ha estat per al fisioterapeuta Òscar Muncunill Morales, i el Premi Esport Escolar Andreu Vivó i Tomàs, atorgat a l'Institut Lacetània pel projecte Herois de la Cruyff Court.
La Penya Ciclista Bonavista ha rebut el Premi Josep Vila Valldaura Especial del Jurat, mentre que el Premi Rafael Vilaseca al millor àrbitre o jutge esportiu ha estat per a Anna Garcia Ribas, de natació i waterpolo.
En la categoria de millor esportista Special Olympics, el guardó ha recaigut en l'equip Baxi-Ampans de l'Associació Esportiva La Salle, de bàsquet.
Baxi, millor patrocinador, i reconeixements al món del bàsquet
Baxi ha estat distingit com a millor patrocinador d'una entitat esportiva, mentre que Jaume Torreguitart Delgado ha rebut el Premi Ton Perarnau al millor directiu per la seva dedicació al bàsquet i a l'Associació Esportiva La Salle.
El Premi Campions, destinat als equips de base que han assolit resultats destacats a escala nacional o estatal durant la temporada, ha estat per a l'equip aleví de natació artística del Club Natació Manresa.
Una gala marcada pel record a Carles Vilajosana
La periodista Queralt Casals Vilalta ha conduït la gala, que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí; el representant territorial de l'Esport a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, César Thovar, i membres del jurat i altres persones vinculades al món de l'esport.
Durant les intervencions de l'alcalde i del regidor d'Esports hi ha hagut paraules de record per a Carles Vilajosana i de condol per a la seva família i els seus amics per la seva mort. També han reivindicat la importància dels valors de l'esport en moments complexos per contribuir a una ciutat cohesionada.
La Nit de l'Esportista, organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb el suport dels mitjans de comunicació locals, ha arribat enguany a la 55a edició com una festa de reconeixement als èxits esportius i a la tasca del conjunt de persones i entitats que formen part de l'esport manresà.
Llistat de premis de la 55a edició de la Nit de l'Esportista
- Premi Manel Estiarte Duocastella. Trajectòria esportista comarca: David Palmada Romera El Pelut (escalada).
- Premi Josep M. Pintó. Persona amb dedicació especial a l'esport: Òscar Muncunill Morales (Fisioterapeuta).
- Premi Esport Escolar, Andreu Vivó i Tomàs: Institut Lacetània amb el projecte Herois de la Cruyff Court.
- Premi Josep Vila Valldaura, especial del Jurat: Penya Ciclista Bonavista.
- Premi Rafael Vilaseca al millor àrbitre o jutge esportiu: Anna Garcia Ribas (Natació - Waterpolo).
- Millor esportista Special Olímpic: Equip Baxi-Ampans de l'Associació Esportiva La Salle (Bàsquet).
- Premi al millor patrocinador d'entitat esportiva: Baxi (Club Bàsquet Manresa).
- Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al millor club: Club Egiba (Gimnàstica artística i Trampolí).
- Premi Ton Perarnau al millor directiu: Jaume Torreguitart Delgado (Bàsquet - AE La Salle).
- Premi Josep M. Montfort al millor entrenador/a: Xavier Casimiro Ros (Gimnàstica artística - Egiba).
- Premi Campions, per als equips de categories de base que hagin assolit resultats a escala nacional i estatal al llarg de la temporada: Equip aleví de natació artística del Club Natació Manresa.
- Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta: Equip absolut del Centre d'Esports Manresa de futbol.
- Millor esportista en categoria Veterà: Sebastià Catllà Fernández (Triatló Blanc - Penya Ciclista Bonavista).
- Millor esportista Jove en formació - categoria cadet o sub-16: Ona Graells Camps (Hoquei Patins) (1r); Anna Recuenco Boix (Atletisme) (2n); i Aina Morral Rubio (Natació artística) (3r).
- Millor esportista en categoria Jove - fins a sub-21: Gerard Fernández Giménez (Bàsquet) (1r); Eloi Anton Almar (Atletisme) (2n); Oriol Marsinyach Garcia (Rugby) (3r).
- Millor esportista en categoria absoluta: Meritxell Ferré Gaset (natació artística) (1r); Diandra Illes - Guillem Pascual (Ball esportiu) (2n); Marc Pubill Pagès (futbol) (2n); i Laia Font Estruch (Gimnàstica).