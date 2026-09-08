El Kids&Us Manresa surt a defensar el títol de la Lliga Catalana

El Kids&Us Manresa començarà contra el Morabanc Andorra (dimecres, 21.00h. Esport3) la defensa del títol de la Lliga Catalana que va aconseguir la temporada passada. La competició arriba a la quaranta-setena edició i repeteix seu i format. Tarragona acollirà per tercer any consecutiu els cinc equips catalans de la Lliga ACB a més del Morabanc Andorra. El Barça s'uneix als bagencs i als pirinencs al grup 1 mentre que Asisa Joventut, Fiatc Girona i Ilerna Lleida formen el grup 2.
L'equip de Diego Ocampo jugarà els seus dos partits a les 9 del vespre i tindrà un dia de descans entre els seus dos partits. Després de jugar contra el Morabanc Andorra descansarà el dijous i s'enfrontarà al Barça coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. En cas de quedar primer del seu grup jugaria la final de la Lliga Catalana el proper diumenge davant el primer classificat de l'altre grup.
Els bagencs arriben a la cita de Tarragona amb dues victòries i una derrota en els anteriors duels de preparació. Tot i que la Lliga Catalana és un pas més en la preparació també és una cita que pel seu caràcter oficial tots els equips es prenen més seriosament. Fins ara, Ocampo ha dosificat la seva plantilla i ha fet descansar alguns del seus jugadors per gestionar les càrregues de treball. JD Notae es va perdre els dos primers partits de pretemporada per aquest motiu. I Yordan Mintxev va fer el mateix diumenge davant l'Ilerna Lleida. Caldrà veure què decideix el gallec en el debut competitiu. De moment, Rafa Villar és l'únic jugador que no ha disputat cap minut amb el Kids&Us Manresa aquest estiu.
Per al Morabanc Andorra serà el segon partit d'aquest estiu després del debut diumenge passat contra el Barça a Encamp. Va ser un cara o creu final que va ser contrari als interessos andorrans.
L'equip bagenc buscarà el cinquè títol de la seva història després d'haver-lo alçat els anys 1997, 1999, 2021 i 2024. Les víctimes han estat el Joventut tres vegades i el Barça una altra.