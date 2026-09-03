El Kids&Us Manresa doblega l'Asisa Joventut (78-84)

El Kids&Us Manresa ha sumat la segona victòria de la pretemporada. Aquest cop contra un Asisa Joventut que té un nivell notablement superior als Phoneix Cheshire. El partit ha tingut diversos moments. Des del domini dels bagencs que han assolit quinze punts al seu favor, una remuntada dels verd-i-negres que s'han avançat al final del tercer període i una nova reacció dels de Diego Ocampo que han sabut gestionar millor el tram final. Timmy Allen ha estat el màxim anotador del partit amb 20 punts. Respecte al partit disputat a Navàs, Diego Ocampo ha pogut disposar de Yordan Mintxev i Nick Ongenda. Rafa Villar, Lucas Beaufort i JD Notae segueixen sense debutar amb l'equip bagenc. L'exManresa Álex Reyes, entre altres jugadors, ha estat baixa per l'Asisa Joventut.
Hugo Benítez, Lukasz Kolenda, Pablo Tamba, Pierre Oriola i Yordan Mintxev han estat els cinc jugadors titulars del Kids&Us Manresa. Ricky Rubio, Ferran Mauri, Hèctor Ruiz, Kwan Cheatham i Emir Sulejmanovic ho han estat per l'Asisa Joventut. El domini inicial ha correspost als verd-i-negres que s'han avançat amb cinc punts seguits. El Kids&Us Manresa ha respost ràpidament per igualar el partit. Benítez situava l'empat a 7 amb una entrada a cistella que denotava que la lesió al turmell ja és història. Gerard Fernández posava els manresans per primer cop al davant des de la línia de tres (7-10, minut 5). Mica en mica, l'equip de Diego Ocampo obria forat. Un triple d'Èric Vila posava els deu punts a favor del Kids&Us Manresa abans que Hèctor Ruiz també anotés des dels 6,75 (17-24).
Vila, que ja havia anotat els darrers punts del seu equip al primer quart, ha amotat els primers dels segons deu minuts. Els bagencs seguien controlant el marcador amb una certa comoditat. Chibuzo Agbo, Allen i Mintxev trobaven la cistella rival i la renda manresana es consolidava per sobre dels deu punts (25-40, minut 15). Malgrat el caràcter amistós del partit, Ocampo el volia aprofitar i no ha dubtat en demanar un temps mort quan els badalonins han retallat cinc punts al marcador. Els seus jugadors han captat les instruccions del seu entrenador. Per uns instants, ja que l'Asisa Joventut ha aconseguit un nou parcial al seu favor per deixar el marcador al descans 40-48.
El partit s'ha igualat al començar la segona part. Els de Dani Miret han aprofitat la sequera del Kids&Us Manresa per posar-se a només tres punts (45-48, minut 23). Un tir lliure d'Allen ha estat insuficient davant uns badalonins que han empatat a 49 gràcies a un triple de Sulejmanovic. Kolenda ha respost amb la mateixa moneda per donar un nou avantatge als bagencs. Aquesta renda s'ha mantingut uns minuts. Però la dinàmica havia canviat respecte la primera part. Una jugada individual de Rubio capgirava el marcador (56-55, minut 27). Semblava que la Penya podia obrir una escletxa al seu favor. El Kids&Us Manresa ho ha evitat i només perdia de dos punts a manca del darrer període (61-59).
Torres ha assumit protagonisme als últims deu minuts per part verd-i-negra. El jove jugador igualava la màxima renda del seu equip que s'havia produït amb el 3-0 inicial. Després, els de Miret han augmentat el marge fins els cinc punts. Eren els moments de més patiment pel Kids&Us Manresa. Tot i ser pretemporada, la lluita fins el darrer alè és innegociable. Aquesta intensitat ha costat, fins i tot, una tècnica a Ocampo. Oriola ha sortit quan el partit s'acostava al seu final. Sis punts seguits pel targarí capgiraven de nou el partit (70-75, minut 36). Mintxev i Kolenda doblaven la diferència i semblaven sentenciar el segon amistós d'aquest estiu. Però Rubio no havia dit la darrera paraula. El base del Masnou ha capitalitzat una nova reacció del seu equip . L'exNBA ha despertat l'ovació de tot el pavelló en una jugada que no ha tingut el premi de la cistella. La victòria, ara sí, semblava decidida a favor dels manresans. Allen s'ha mostrat segur des del punt de personal i el Kids&Us Manresa s'ha endut el triomf final (78-84).
Incidències: Sandra Sánchez, Josep Maria Olivares i Marc Garcia Santos han arbitrat el partit. Han eliminat Adrián Torres. Abans del salt inicial s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Carles Vilajosana.