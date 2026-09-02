Puigdemont reuneix la cúpula de Junts per arrencar un curs marcat pel desenllaç de l'amnistia

La permanent de Junts es reuneix aquest dimecres per arrencar el curs polític, segons diverses fonts consultades per Nació. La cita, que se celebra de manera discreta, servirà per abordar el debat de política general -el primer gran tràmit parlamentari que hi ha a l'horitzó-, però també per abordar el desenllaç de l'amnistia. El Tribunal Constitucional (TC) abordarà després de la Diada els primers recursos d'empara dels dirigents condemnats per l'1-O, i és probable -així ho va indicar ahir Candido Conde-Pumpido, president del TC- que abans que acabi l'any hi hagi un posicionament definitiu sobre el futur de Carles Puigdemont. D'això en depèn que el líder del partit pugui tornar a Catalunya.
L'expresident de la Generalitat s'ha mantingut en perfil baix en tots aquests mesos, també des que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar la llei d'amnistia i, en certa manera, va aplanar el terreny per abordar el retorn. El Tribunal Suprem, però, no ha retirat l'ordre de detenció contra ell i la resta d'exiliats, malgrat que després del veredicte europeu s'ha vist obligat a deixar estar causes penals vinculades a dirigents vinculats al procés. Quan el TJUE va fer costat a la llei, Puigdemont va evitar comparèixer públicament, i va deixar en mans de Jordi Turull -secretari general- i Gonzalo Boye -el seu advocat- les valoracions sobre la decisió, benèvola també amb Oriol Junqueras.
Bona part del futur de Junts passa per què passi amb el seu líder, tenint en compte que no hi ha cap decisió que no passi pel sedàs de Waterloo. Tot i que en les últimes setmanes han proliferat els comentaris -de portes endins- sobre la possibilitat d'un congrés extraordinari abans de les municipals, aquesta possibilitat apareix com a descartada, segons remarca un alt dirigent consultat per Nació. En aquest sentit, si es compleix l'escenari de no avançar el conclave, qualsevol canvi en els lideratges o qualsevol decisió transcendent sobre l'estructura acabaria produint-se després dels comicis locals, previstos pel 23 de maig. La competència amb Aliança Catalana és un nou condicionant.
Junts ja té seleccionats els candidats a les quatre capitals: Jordi Martí a Barcelona; Gemma Geis a Girona, fent tàndem amb Carles Ribas; Jordi Sendra a Tarragona; i Violant Cervera, exconsellera de Drets Socials, a Lleida. Aspira a mantenir places com Vic, i també quedar-se'n de noves, com és el cas de Manresa, aquests dies commocionada per la mort d'un veí molt conegut a la ciutat. L'episodi ha tornat a posar sobre la taula -malgrat que els dos detinguts són catalans- el debat migratori, que serà un dels vectors fonamentals que influiran en els comicis municipals. La setmana passada, Junts va tornar a demanar a Madrid la delegació de competències en immigració.