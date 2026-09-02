Artur Mas es descarta per tenir un rol actiu en el futur de Junts

Artur Mas no té "cap voluntat" d'implicar-se directament en l'activitat política i institucional de Junts. En declaracions a El Confidencial, l'expresident ha assegurat que descarta tornar a la primera línia electoral i ha limitat el seu paper a donar consell "a qui li demani" i a escoltar el partit si necessita la seva participació concreta en alguna acció.
D'aquesta manera, Mas torna a tancar la porta a Junts després de rebutjar fa uns mesos l'oferiment de Jordi Turull de ser el candidat per Barcelona a les pròximes eleccions municipals. Tanmateix, fins al moment no ha formalitzat la militància al partit i ha evitat reiteradament adoptar un paper actiu en el dia a dia de la formació.
"No tinc la voluntat d'implicar-me de manera activa més enllà de disponibilitats puntuals i d'assessorament", ha explicat, alhora que ha subratllat que no és militant de cap partit. "Jo faig la meva pròpia vida política", ha dit. El seu nom ha estat sobre la taula en la recerca de lideratges en el món independentisme, però l'exlíder convergent continua descartant-se.
Junts a Barcelona: unitat amb el programa, però no amb el candidat
Per tot plegat, finalment l'alcaldable de Junts a Barcelona a les pròximes eleccions municipals serà Jordi Martí, tal com ho va avalar la militància en unes primàries en què es va imposar amb el suport del 40%. Primer es van sondejar personalitats com Artur Mas i Quim Forn, però cap dels dos va voler fer el pas. Després es va anar a buscar Tatxo Benet, fundador de Mediapro i ara president de la patronal FemCat, i va emetre dues negatives.
Quan Josep Rius, que era el preferit de Puigdemont, va decidir renunciar a ser el cap de cartell per no enfrontar-se amb Jordi Martí, és quan es va obrir l'escenari de les primàries. Turull va reunir-se amb múltiples dirigents per animar-los a presentar-s'hi, i finalment ho van fer quatre: Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas. Pel camí, Jaume Giró i Josep Maria Argimon, tots dos exconsellers, no van fer el pas.
Tot i no haver estat capaços de consensuar un candidat per Barcelona -que era l'escenari preferit per la direcció-, el cert és que el programa sí que genera unitat. Es va veure en debat dels aspirants, celebrat divendres a l'auditori ONCE de la capital catalana davant de més de 200 afiliats. Els quatre possibles caps de cartell van defensar un full de ruta que passi per la llei i l'ordre en matèria de seguretat i en matèria migratòria, que defensi el propietari a l'hora d'atendre la carpeta de l'habitatge, i que revigoritzi l'ús del català. Ara, Junts disposa de poc menys d'un any per entrenar el nom que han triat els afiliats, generar una llista que reculli totes les sensibilitats i acostar-se als resultats de Trias.