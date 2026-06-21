Jordi Martí, l'escuder de Xavier Trias a qui no van poder «comprar»

Al grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona s'hi respirava una certa indignació cada vegada que la direcció nacional intentava embridar la tria del candidat a les eleccions municipals del 2027. Quan algun membre de la cúpula es referia al procés intern amb els termes d'intentar "arreglar" la situació, als despatxos de la tercera planta del consistori s'hi podien escoltar expressions com aquesta: "Què vol dir que s'ha d'arreglar això de Barcelona?". No és cap secret que Carles Puigdemont i Jordi Turull no volien Jordi Martí com a candidat, i que s'han mogut totes les peces perquè desistís. Finalment, però, s'han celebrat les primàries que tant va batallar i n'ha sortit victoriós.
L'escuder de Xavier Trias, a qui ha acompanyat des de principis dels anys noranta, és ara per fi el cap de cartell a l'Ajuntament de Barcelona. "S'ho mereixia. Porta tota la vida treballant per això", destaca un dirigent que el coneix de prop. "S'ha demostrat que no se l'ha pogut comprar", remarcava fa uns dies un membre del seu entorn. A què es referia? A les dues ofertes -induïdes per la direcció- del sector privat -una del sector de la seguretat, una del sector de la defensa- que Martí va rebre en les últimes setmanes i que anaven encaminades a treure'l de la cursa per liderar la candidatura al consistori. Res va fer que abandonés la cursa. Si hi ha hagut primàries, diu, ha estat gràcies a ell.
Nascut a Barcelona fa 65 anys, home fort en l'etapa de CDC a la capital catalana -va militar al partit fundat per Jordi Pujol tan bon punt va complir els 18 anys i, abans, va ser secretari general de la JNC a finals dels vuitanta-, és el cap de files de Junts a l'Ajuntament des que va plegar Trias. Quan l'exalcalde va guanyar les eleccions i posava rumb cap al despatx del consistori, tothom tenia clar que Martí hauria estat no només la seva mà dreta, sinó també el probable successor, perquè així ho volia Trias. Les perspectives electorals no són tan bones com fa tres anys, però el candidat aspira a fer valer l'experiència de tants anys a l'Ajuntament per, si més no, tenir un paper clau el 2027.
"Hi ha moments que el coratge et fa donar el pas. I tenim un equip que es diu Junts per Barcelona", ha ressaltat Martí en la roda de premsa posterior a la proclamació dels resultats. Al seu costat hi ha hagut dirigents com Neus Munté i Damià Calvet, a qui coneix des de fa dècades. L'oficialisme barceloní -amb Joan Rodríguez com a president de la federació- ha estat al costat del nou candidat, a diferència de l'oficialisme nacional, que ha mogut tots els fils possibles perquè no fos el cap de cartell el 2017. "Era el seu moment", remarquen des del seu entorn. Dirigents propers a Carles Puigdemont, però, vaticinen que el resultat serà "dolent" perquè "no és conegut fora de Junts".
El cert és que el baròmetre municipal indica que el seu nivell de coneixement és del 16%, però el seu entorn defensa la "feina de formiga" que fa a l'Ajuntament i que l'ha dut a entendre's amb el PSC en matèria de l'ordenança de civisme, molt modelada per Junts. Amb un discurs desacomplexadament dur en matèria de seguretat -la setmana passada va assegurar que Barcelona tenia un problema de "pistolerisme" per l'assassinat d'un narcotraficant al carrer Balmes-, és partidari d'abaixar impostos. Si és alcalde, començarà per l'IBI. És dels centenars de càrrecs que, deu anys després, considera que carregar-se Convergència va ser un error, i que presumeixen d'haver "centrat" Junts.
La insistència de Martí en presentar-se va ser clau perquè Josep Rius, el nom preferit de Puigdemont, es retirés de la cursa. Ell mateix es va sorprendre de la renúncia. Va ser impossible arribar a un acord entre els dos perquè fessin una candidatura de consens, i un cop l'ara candidat va determinar que volia anar a les primàries, la direcció va intentar trufar-les de noms per intentar mitigar el seu pes. Casat amb una mossa d'esquadra, amant dels animals -els qui el coneixen asseguren que li canvia la cara quan topa amb un gos- i pare de dos fills, ara es troba davant de l'oportunitat de la seva vida. Després de tants anys a la rerebotiga, li toca agafar el rol que ha vist fer tantes vegades a Trias.