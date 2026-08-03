Mor la pintora Teresa Vall Palou, referent de l'abstracció a Catalunya

La pintora, gravadora i escultora Teresa Vall Palou ha mort aquest diumenge als 75 anys. Nascuda a Lleida, l'artista s'ha forjat un nom de forma didàctica fins a convertir-se en un dels referents de l'abstracció contemporània a Catalunya.
Va crear l'any 2008 la Fundació Vall Palou amb l'objectiu de promoure l'art i la cultura fent una obra de mecenatge d'iniciatives culturals i solidàries. Ara, des de l'entitat la defineixen com la seva "ànima". A banda, també va desenvolupar una gran tasca de mecenatge social i va donar suport a nombroses iniciatives culturals i solidàries.
L'obra de Vall Palou fusiona elements de la natura amb la voluntat d'explorar les possibilitats de l'ús del color aplicat a tècniques diverses com la pintura, el gravat, la ceràmica, les arts gràfiques i fins i tot la fotografia: "Ens deixa un extens llegat pictòric i artístic, fruit de la seva creativitat i sensibilitat, que tothom podrà continuar descobrint i gaudint", recorden des de la fundació que va dirigir l'artista lleidatana.
Els orígens de Vall Palou
Filla de Jose María Vall Companys, cofundador del grup agroalimentari Vall Companys, Vall Palou va néixer a Lleida el 1951 i, després d'iniciar estudis superiors en veterinària, es va dedicar de ple a les arts plàstiques. Es va formar al Cercle de Belles Arts de Lleida i va centrar la seva carrera en l'art abstracte gestual i orgànic, és a dir, en obres inspirades en el moviment del cos i formes presents en la naturalesa. Part de la seva obra pot veure's en la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, la Biblioteca Pública de Lleida o Acció Cultural del País Valencià.
El Patronat de la Fundació Vallpalou l'ha recordat com la "presidenta i ànima" de l'entitat i ha destacat que havia estat la impulsora dels valors i del projecte que han definit la institució des dels seus inicis. També ha posat en relleu la seva tasca de mecenatge i el llegat artístic que deixa. L'Ajuntament de Lleida també ha expressat el seu condol per la pèrdua de l'artista, mentre que l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha afirmat que la ciutat perd "una gran referent de la cultura" i ha destacat el llegat que deixa tant per la seva obra com per la Fundació Vallpalou.