La família d’un jove assassinat a Tàrrega recull 130.000 firmes per endurir les condemnes a menors

Membres de cinc famílies amb fills assassinats per menors d’edat han lliurat al Congrés més de 100.000 signatures per demanar una revisió de la Llei del Menor per endurir les penes per delictes greus. Entre elles hi havia Sílvia Guerrero, una mare del Juan, que va ser assassinat l’any passat a Tàrrega per un menor de 17 anys que, segons afirma, “tenia molt clar el que feia”.
“Volem que se’ns escolti, que se’ns tingui en compte i aconseguir que les condemnes siguin més altes i en règims tancats”, ha assegurat en declaracions a la premsa a les portes de la cambra baixa. “En delictes greus, condemnes a l’altura”, ha reclamat, envoltada d’altres afectats. “Què voldries tu si l’assassinat fos el teu fill?”, s’ha preguntat.
A través de l’equip de Change.org, els impulsors de la recollida de firmes s’han posat en contacte amb tots els grups parlamentaris i amb la Comissió de Justícia del Congrés per demanar-los la seva intervenció per modificar la legislació actual. Tal com ha remarcat Guerrero, han mantingut contactes particulars amb el PSOE i el PP, als qui demanen penes que vagin més enllà dels 8 anys de presó que s’apliquen actualment en delictes greus quan els cometen menors.
“Hem parlat amb policies, advocats, i tots estan a favor de canviar una llei que està obsoleta i cal revisar”, ha assegurat. “Som moltes les famílies que ens trobem en aquesta situació”, ha afegit. La mare d’un altre jove assassinat ha agregat que mentre la llei segueix com està, se segueixen produint morts violentes en mans d’adolescents i persones a punt de complir de la majoria d’edat i que s’escapen d’una legislació que, segons Guerrero, els tracta com si fossin “nens de teta”.
La Constitució espanyola preveu que la societat civil pugui participar de la legislació presentant les conegudes com a “iniciatives legislatives populars” (ILP), aquestes han d’anar avalades per, com a mínim, 500.000 signatures acreditades, tot i que estableix exclusions. De fet, no es poden aplicar en matèries pròpies de llei orgànica -com la mencionada llei del menor- tributàries o de caràcter internacional.