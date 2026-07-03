La Paeria de Balaguer suma un nou conflicte: la Urbana amenaça amb protestes pels incompliments

La Paeria de Balaguer suma un nou conflicte obert. La plantilla de la Guàrdia Urbana, a través de CCOO de les Terres de Lleida, ha fet públic el seu malestar pels “reiterats incompliments” de l’equip de govern i adverteix que està disposada a convocar mobilitzacions si no es dona resposta immediata a les principals reivindicacions del cos.
El sindicat assegura que els agents estan “cansats de promeses incomplertes” i acusa el govern municipal d’haver deixat encallades qüestions que considera bàsiques per al funcionament del servei. Entre les demandes hi ha la millora de les dependències policials, l’ampliació de la plantilla, la revisió de les condicions salarials, el desbloqueig del conveni laboral i la creació d’una mesa sectorial específica per a la Guàrdia Urbana.
Un dels punts més crítics és l’estat de les instal·lacions. CCOO denuncia que les dependències actuals són “insalubres” i que no compleixen les condicions mínimes exigibles per a una comissaria. Segons el sindicat, els agents han de sortir de les oficines per poder canviar-se o utilitzar el lavabo, mentre que també alerta de la manca de mesures de seguretat adequades per atendre persones detingudes o potencialment violentes. A més, denuncia que una treballadora administrativa comparteix aquests espais sense que, segons afirma, l’Ajuntament hagi solucionat aquesta situació.
La manca d’efectius és una altra de les grans preocupacions. Segons CCOO, la Guàrdia Urbana disposa actualment de nou agents de carrera —un dels quals en segona activitat—, tres agents interins i tres caporals, una plantilla que considera clarament insuficient. El sindicat sosté que les quatre places anunciades per la Paeria no suposaran cap reforç real, ja que només serviran per cobrir una jubilació i estabilitzar els tres interins actuals. Per això reclama arribar a una plantilla mínima de vint agents, tres caporals i un sergent.
El comunicat també retreu al govern municipal la pèrdua continuada d’agents que han optat per incorporar-se a altres policies locals amb millors condicions laborals i salarials. CCOO defensa que els policies de Balaguer assumeixen funcions molt diverses, des de la regulació del trànsit fins a detencions, controls d’alcoholèmia o vigilància dels mercats, i considera que aquestes responsabilitats haurien de veure’s reflectides en un complement específic que equipari les seves retribucions amb les d’altres cossos policials.
En aquest sentit, el sindicat recorda que la Valoració de Llocs de Treball (VLT), anunciada a l’inici del mandat, continua sense materialitzar-se. Segons denuncia, aquest retard representa una pèrdua d’uns 400 euros mensuals per agent, a la qual cal afegir una pujada salarial de 80 euros pactada fa tres anys que encara no s’ha fet efectiva.
CCOO també acusa la Corporació d’haver paralitzat unilateralment la negociació del conveni laboral del personal municipal i reclama la creació d’una mesa sectorial pròpia de la Guàrdia Urbana per negociar aspectes específics del cos, com els equips de protecció, els vehicles, les armilles, les armes, els quadrants o les ordres internes.
El sindicat assegura que abans d’arribar a aquesta situació ha intentat obrir vies de diàleg amb l’equip de govern i que ha presentat diverses propostes per desencallar el conflicte. Tanmateix, afirma que la Paeria ni tan sols ha respost a la darrera petició de reunió.
Davant d’aquesta situació, la plantilla adverteix que està disposada a iniciar mobilitzacions i altres accions de protesta per denunciar el que considera una llarga llista d’incompliments i compromisos que el govern municipal continua sense executar.