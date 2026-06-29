El Govern s’obre al desdoblament de la C-13 entre Lleida i Balaguer

El projecte per convertir tota la C-13 entre Lleida i Balaguer en una carretera de doble calçada continua sobre la taula del Govern. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha traslladat a l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, la voluntat de l’executiu català d’avançar en la millora d’aquest corredor viari, una actuació reclamada des de fa anys al territori.
Actualment, només hi ha un tram desdoblat d’uns 6,5 quilòmetres, entre Vilanova de la Barca i Térmens. La resta de l’eix encara manté una configuració convencional, malgrat que la demanda dels municipis i dels agents econòmics de la Noguera i el Segrià és completar la connexió amb dos carrils per sentit.
En la reunió, Paneque ha anunciat que el Departament impulsarà un estudi informatiu per analitzar les diferents opcions de millora de la carretera i definir el possible traçat del futur desdoblament. Aquest document haurà de passar posteriorment pels processos d’informació pública i d’avaluació ambiental corresponents.
La consellera també ha avançat que el projecte s’incorporarà a la revisió del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) dins de la futura xarxa estructurant del país.
Des de l’Ajuntament de Balaguer, la valoració és positiva. González ha assegurat que el compromís del Govern permet afirmar que l’objectiu final serà disposar d’una carretera 2+2. Segons González, aquesta actuació permetria que Balaguer deixés de ser l’única capital de la plana de Lleida sense una connexió ràpida d’aquestes característiques.
La paera en cap considera que la millora de la C-13 pot tenir un impacte directe en l’activitat econòmica de la ciutat, ja que facilitaria l’arribada de noves empreses i reforçaria el paper dels polígons industrials de Balaguer com a espais complementaris als grans centres productius de l’entorn de Lleida.
El desdoblament de la C-13 forma part d’una reivindicació històrica del territori, que reclama donar continuïtat a una actuació iniciada l’any 2011 i descarta alternatives com una carretera 2+1, ja que defensa una infraestructura amb capacitat suficient per garantir la mobilitat futura entre les dues capitals.