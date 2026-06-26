El ple de la Paeria de Balaguer ha aprovat aquest dijous la reactivació del projecte de la pista d’atletisme i la redacció d’un nou Pla Estratègic Esportiu de Balaguer, en el marc d’un Pacte de Ciutat amb l’objectiu de consolidar la capital de la Noguera com a referent esportiu a les Terres de Ponent.
L’acord arriba després que setze entitats esportives de la ciutat fessin pública una carta adreçada als grups polítics per reclamar més compromís amb el sector, denunciar la manca d’infraestructures esportives i mostrar el seu malestar per la cancel·lació de les obres de la pista d’atletisme.
Precisament, l’Agrupació de Clubs Esportius de Balaguer (ACEB) ha presentat una proposta de futur per a l’esport local que planteja la creació d’un instrument de planificació d’equipaments, una Taula de l’Esport i una oficina tècnica. Aquest document aposta per ordenar les inversions esportives, millorar la coordinació entre entitats i administració i establir una estratègia a llarg termini que vagi més enllà dels mandats municipals.
La moció aprovada, presentada conjuntament pels grups de Junts, Treballem i ERC, insta el govern municipal a convocar la reunió constitutiva del Pacte de Ciutat que permeti iniciar la redacció del nou Pla Estratègic Esportiu. El document haurà de definir les actuacions, inversions i prioritats de la ciutat en matèria esportiva a curt, mitjà i llarg termini.
Un dels principals punts de l’acord és el futur de la nova pista d’atletisme prevista a la zona d’Inpacsa. La Paeria encarregarà un informe tècnic per estudiar les diferents opcions plantejades, entre elles una instal·lació de vuit carrils o alternatives de sis carrils, analitzant-ne la viabilitat i les necessitats futures. També es preveu avançar en els tràmits administratius i urbanístics perquè el projecte pugui reprendre’s.
Els acords també contemplen continuar amb el desenvolupament del futur complex esportiu d’Inpacsa, que inclouria una nova piscina climatitzada, els pavellons poliesportius PAV-3 i un nou camp de futbol vinculat al desenvolupament del PMU-1.
A més, es preveu redactar el projecte d’un espai polivalent o gimnàs sobre els vestidors del Pavelló 1 d’Octubre i incloure’n l’execució en el pressupost municipal de 2027, aprofitant la subvenció concedida per la Generalitat dins del Pla de Xoc per a la modernització i millora de les instal·lacions esportives públiques.
Amb aquests acords, la ciutat vol establir una planificació esportiva estable i donar resposta a les demandes dels clubs, que reclamen una aposta decidida per les infraestructures i pel paper de l’esport com a element de cohesió social, dinamització econòmica i promoció de Balaguer.