Hestia Health Balaguer celebra 30 anys consolidat com un referent assistencial a les comarques de Lleida

Hestia Health Balaguer ha commemorat el seu 30è aniversari amb un acte institucional que ha servit per reconèixer la trajectòria del centre, la seva evolució al llarg de tres dècades i la contribució de totes les persones que han fet possible la seva consolidació com un referent assistencial al territori.
La celebració va reunir més de 80 persones, entre professionals, familiars i representants institucionals, en una jornada marcada pel reconeixement a la feina desenvolupada des de la seva posada en marxa i pel compromís amb l’atenció sanitària i sociosanitària.
L’acte va comptar amb la participació de l’CEO d’Hestia Health, Eva Luque; la directora d’Hestia Health Balaguer, Eli Villalba; la directora de sector de la Regió Sanitària de Lleida, Maria Jesús Torrelles; i l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González Dios. Durant les seves intervencions, totes van destacar el paper que exerceix el centre dins la xarxa assistencial de les comarques lleidatanes, així com la professionalitat, la dedicació i el compromís de l’equip humà que en forma part.
Homenatge al fundador d’Hestia Alliance
Un dels moments més destacats de la jornada va ser la inauguració d’una placa commemorativa dedicada al doctor Ferran Olivé Cánovas, fundador d’Hestia Alliance. El reconeixement va voler retre homenatge tant a la seva figura com a la trajectòria de tots els professionals que han contribuït al desenvolupament del centre durant aquests trenta anys.
L’acte també va incloure un repàs als moments més rellevants de la història d’Hestia Health Balaguer, posant en valor la seva capacitat d’adaptació als nous models assistencials, el seu creixement progressiu i la consolidació d’un projecte estretament vinculat a les necessitats del territori i de les persones.
Una celebració carregada de reconeixement
La commemoració va concloure amb un brindis i un esmorzar de celebració en un ambient proper i emotiu, que va permetre compartir records i experiències entre professionals, famílies i representants institucionals.
L’acte va servir per posar en relleu el camí recorregut per Hestia Health Balaguer durant aquestes tres dècades i reafirmar el seu compromís amb una atenció de qualitat al servei de la ciutadania.