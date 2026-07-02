ERC Balaguer reclama mesures contra agressions sexuals mentre la Paeria defensa els protocols aplicats

El grup municipal d’ERC a Balaguer ha reclamat noves mesures per reforçar la seguretat a les piscines municipals després dels fets ocorreguts dissabte passat al recinte del poliesportiu, on un home va ser detingut per uns presumptes tocaments a diverses menors.
En un comunicat, la formació republicana ha expressat el seu suport a les víctimes i a les seves famílies, ha condemnat qualsevol forma d’agressió i ha agraït la ràpida actuació del socorrista i de les famílies presents, que van retenir el presumpte autor fins a l’arribada dels cossos policials.
ERC considera que aquest episodi obliga a revisar els mecanismes de prevenció i resposta en els equipaments municipals i sosté que la protecció dels infants ha de ser una prioritat absoluta. Per aquest motiu, insta la Paeria a estudiar la possibilitat de personar-se en el procediment judicial com a acusació popular per donar suport a les víctimes i defensar l’interès general.
Entre les propostes plantejades, el grup també demana reforçar la presència de personal de suport a les instal·lacions durant les hores de màxima afluència per millorar la vigilància, afavorir la convivència i oferir als usuaris un espai de confiança. Així mateix, proposa ampliar la formació del personal de les piscines en protocols d’atenció a les víctimes, detecció de conductes de risc i actuació davant situacions de vulnerabilitat.
Per la seva banda, la paera en cap, Lorena González, ha reiterat el suport de la Paeria a les víctimes i a les seves famílies i ha volgut reconèixer la intervenció del socorrista, de qui ha destacat que va actuar “ràpidament i amb diligència” davant els fets.
L’alcaldessa ha recordat que la denúncia es va tramitar de manera immediata i que l’endemà mateix es va celebrar el judici, en el qual el socorrista va declarar com a testimoni. També ha explicat que l’Ajuntament ha decidit reforçar el servei de socorrisme a les piscines municipals.
Segons ha assenyalat González, el mateix servei de socorrisme ha traslladat al consistori que es tracta d’un fet “totalment puntual” i que les piscines municipals disposen de les condicions de seguretat adequades, tot i que, de manera esporàdica, s’hi puguin produir comportaments incívics.