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La Transsegre denuncia el robatori de senyals i alerta que la prova podria no celebrar-se

Societat

L’organització fa una crida per trobar aquests cartells

  • Imatge dels organitzadors col·locant una de les senyals que han estat furtades pels pispes -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de juliol de 2026 a les 14:59

L'organització de la Transsegre ha denunciat el robatori de diverses pancartes i senyals de senyalització instal·lades al recorregut de la baixada de Gerb, un material que considera imprescindible per garantir la seguretat dels participants durant l'esdeveniment.

A través d'una publicació a les xarxes socials, els responsables de la festa expliquen que aquests elements són essencials perquè, en cas que finalment es pugui celebrar la baixada, aquesta es desenvolupi amb totes les garanties. Adverteixen que, si no es recuperen o es poden reposar, la baixada no es podrà dur a terme.

Davant d'aquesta situació, l'organització ha fet una crida ciutadana perquè qualsevol persona que disposi d'informació sobre el robatori, hagi vist qui s'ha endut les senyals o conegui on poden ser, es posi en contacte amb l'entitat. També demanen a la persona o persones que les hagin agafat que les retornin.

La Transsegre agraeix la col·laboració de la ciutadania i lamenta uns fets que arriben després que els voluntaris dediquessin hores a col·locar la senyalització necessària perquè els participants poguessin orientar-se correctament durant la baixada.

Aquest incident s'afegeix a la incertesa que envolta la celebració de la baixada d'aquest cap de setmana, pendent també de l'evolució de les altes temperatures i de les restriccions derivades del Pla Alfa.

 

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