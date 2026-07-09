La baixada de dissabte de la Transsegre, pràcticament descartada

La baixada de dissabte de la Transsegre està pràcticament descartada a causa de les restriccions derivades del risc extrem d’incendi forestal. Els termes de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai continuaran en els propers dies en Pla Alfa 4, el nivell màxim del dispositiu de prevenció d’incendis que prohibeix qualsevol activitat al medi natural.
Les previsions meteorològiques no conviden a l’optimisme. Els models mantenen temperatures que poden arribar als 39 graus durant alguns moments del dissabte, unes condicions que, si no van acompanyades d’un descens significatiu de la temperatura o d’un augment de la humitat, fan impossible que els Agents Rurals rebaixin el Pla Alfa 4. Aquest nivell s’estableix a partir de diversos indicadors, entre els quals hi ha la temperatura, la humitat, el vent i l’estat de la vegetació, i només es modifica quan el risc d’incendi disminueix de manera clara.
Segons fonts consultades per Nació, i malgrat que la decisió encara no s’ha oficialitzat, els responsables del Departament d'Interior tenen coll avall que la baixada del dissabte no es podrà dur a terme. La confirmació definitiva queda pendent de la comunicació de les autoritats competents i de l’organització, però l’actual situació fa molt difícil que l’activitat rebi el vistiplau.
Pel que fa a la baixada de diumenge, les perspectives són lleugerament més favorables, tot i que la previsió és que la temperatura fregui els 40 graus a la ciutat de Balaguer. En aquest sentit, també és probable que s'acabin suspenent la baixada. Segons les mateixes fonts, si les condicions meteorològiques evolucionen positivament i el risc d’incendi disminueix, les opcions que es pugui celebrar són superiors a les de dissabte. Tot i això, no hi ha cap garantia que això acabi passant i la seva celebració continuarà condicionada a l’evolució del Pla Alfa i a la decisió dels serveis d’emergència.
El Pla Alfa 4 comporta restriccions extraordinàries en les activitats que es desenvolupen en espais forestals i el seu entorn. En canvi, Balaguer es manté en Pla Alfa 3, un nivell inferior però que també implica limitacions importants per reduir el risc d’ignició.
Mentre no hi hagi una comunicació oficial, la celebració de les activitats previstes es mantenen dempeus en la programació.