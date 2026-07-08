La calor extrema posa en risc les baixades de la Transsegre

La Transsegre ho té tot a punt per celebrar una nova edició aquest cap de setmana a Balaguer i Camarasa. Tot i els preparatius enllestits, les altes temperatures previstes i l'elevat risc d'incendi forestal podrien obligar a suspendre les tradicionals baixades pel riu, l'acte central i més multitudinari de la festa que enguany es feia en el format tradicional de dues etapes.
La celebració està condicionada per l'evolució del Pla Alfa, el dispositiu que activa la Generalitat per prevenir els incendis forestals. Si el risc es manté molt elevat o extrem, les restriccions poden impedir la celebració d'activitats al medi natural, com les baixades de la festivitat.
El recorregut del dissabte transcorre íntegrament pels termes de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai, que aquests dies es troben dins del nivell 4 del Pla Alfa. L'organització de la Transsegre i el Departament d'Interior tenen previst reunir-se en les properes hores per analitzar la situació i valorar si hi ha garanties suficients per mantenir les dues baixades programades. A hores d'ara, la seva celebració no està assegurada.
Quan s'activa el nivell 3 del Pla Alfa (on actualment està inclòs Balaguer), el risc d'incendi és molt alt i s'intensifiquen les mesures de prevenció. Es restringeixen les activitats que poden generar ignicions, es reforça la vigilància i es poden limitar determinades activitats al medi natural en funció de cada zona.
En canvi, el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst pel dispositiu, comporta restriccions extraordinàries. Es poden prohibir els accessos als espais naturals afectats, suspendre activitats esportives i de lleure, aturar treballs forestals o agrícoles amb risc d'incendi i limitar qualsevol activitat que pugui provocar una ignició. Aquestes mesures s'apliquen de manera excepcional quan coincideixen temperatures molt elevades, baixa humitat i fort vent, unes condicions que fan que qualsevol foc pugui evolucionar ràpidament.
L'organització confia que l'evolució de la meteorologia permeti mantenir la programació prevista, però la decisió final dependrà dels informes tècnics i de les restriccions que determini el Departament d'Interior. En les properes hores es coneixerà si les tradicionals baixades podran celebrar-se amb normalitat o si, per motius de seguretat, caldrà suspendre-les.