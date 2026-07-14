Troben dos germans bessons morts al riu Ter a Manlleu

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos menors d'edat trobats aquest dimarts al migdia a la llera del riu Ter, a Manlleu. Les primeres hipòtesis policials indiquen que hauria estat un accident: els dos nens haurien entrat a l'aigua i no n'haurien pogut sortir per causes que encara es desconeixen.
Els dos cossos trobats al riu Ter a Manlleu són els de dos germans bessons d'11 anys. Els Mossos van rebre l'avís per part de la Policia Local de Manlleu al voltant de la una de la matinada de la desaparició dels dos menors d'11 anys. La família es va posar en contacte amb la policia després que els germans no tornessin a casa a l'hora habitual. Segons fonts policials, els infants acostumen a jugar a una pista de futbol que tenen a prop de casa i que tanca a les 21:00 hores.
En rebre l'avís, la Policia Local de Manlleu i els Mossos van iniciar un dispositiu de recerca conjunt que s'ha centrat en els entorns de la pista i del riu Ter. Al voltant de les 11:30 hores d'aquest dimarts s'ha localitzat roba que coincidia amb la descripció dels desapareguts i, a les 13:00 del migdia, s'ha trobat el primer cos. El segon s'ha trobat al voltant de les 14:00 del migdia. Els cossos dels dos menors s'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal on es practicaran les autòpsies.
Els dos cossos localitzats a la llera del riu Ter coincideixen amb la descripció dels dos menors desapareguts, però des de Mossos aclareixen que no es dona per fet la seva identificació fins que no es faci la comprovació de les empremtes.
L'Ajuntament de Manlleu ha convocat un minut de silenci demà dimecres a les 20:00 hores i ha decretat dos dies de dol al municipi. En un missatge publicat a les xarxes socials, el consistori expresa "el més profund condol per la tràgica pèrdua" dels dos infants i es posen "a disposició de la família per a tot allò que puguin necessitar". Al mateix temps, es demana a la ciutadania "respecte, discreció i sensibilitat", així com evitar "la difusió d'informacións no contrastades" i "preservar la intimitat de a família".
A través d'un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a la família i amistat dels infants: "Commocionat per la tràgica mort de dos germans d'11 anys al riu Ter".
També la CUP Manlleu o l'Ajuntament de Torelló han mostrat la seva solidaritat en conèixer el tràgic succés.