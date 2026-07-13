Detenen un home relacionat amb tres robatoris amb violència a Vic

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 20 anys com a presumpte autor de tres robatoris amb violència i intimidació a Vic. En concret, la detenció va tenir lloc el passat 8 de juliol per uns fets que es remunten entre l'abril i el maig d'aquest any.
Segons detallen fonts de la policia catalana, els robatoris es van produir entre el 28 d'abril i el 5 de maig. Dos dels fets van tenir lloc al mateix dia i els autors van abordar les víctimes per sostreure'ls els objectes personals que portaven.
Un dels episodis es va donar al centre de la ciutat mentre la víctima passejava tranquil·lament. En un moment donat, una persona la va immobilitzar i una altra li va sostreure la motxilla. L'altre fet va passar pels volts de les 22:00 hores a l'interior d'una gasolinera de la capital d'Osona, quan dos homes van abordar la dependenta i li van robar el rellotge i el collaret.
Finalment, el tercer robatori es va produir el 5 de maig a l'interior d'un pàrquing de Vic, quan dos homes van assaltar a la víctima quan aquesta intentava estacions el vehicle. Després d'un petit forceig, els lladres van aconseguir emportar-se una cadena i una bandolera.
La investigació dels Mossos d'Esquadra –que continua oberta i no es descarten més detencions- detalla que, en la majoria dels casos, els autors actuaven en grups de dues o tres persones i que no dubtaven a fer ús de la força física. La policia catalana ha aconseguit identificar els dos principals autors dels fets: un està a la presó per uns fets similars i, l'altra, ha estat detingut.