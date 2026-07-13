Detingut a Sant Hipòlit de Voltregà per robar una cartera i fer pagaments amb la targeta de crèdit

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Sant Hipòlit de Voltregà per haver sostret una cartera i fer pagaments amb la targeta de crèdit de la víctima. En concret, els fets van tenir lloc el passat 17 de juny al migdia, quan un home va denunciar els fets: li havien robat la cartera de l'interior del seu vehicle, estacionat a Sant Hipòlit.\r\n\r\nAleshores, la policia catalana va obrir una investigació per esclarir els fets i trobar-ne l'autor. Poc després, van localitzar-lo i, el passat 9 de juliol, el van detenir a la mateixa localitat.\r\n