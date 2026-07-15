Nou ferits en caure un arbre sobre un porxo d'una masia a Olot

Almenys nou persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra, al terme municipal d'Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 14.59 hores. Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un equip conjunt, un helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs.
Segons informa el SEM, l'actuació continua en curs i, fins al moment, han traslladat una persona major d'edat en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els altres vuit ferits, tots ells menors, han sigut traslladats a l'Hospital d'Olot, dels quals un està en estat menys greu i els altres set, lleus. Segons les primeres informacions, la persona ferida de més gravetat seria una monitora.
En un primer moment, el SEM i els Bombers havien informat que l'accident havia tingut lloc a una casa de colònies. Els Mossos d'Esquadra, però, precisen que l'arbre ha caigut al porxo d'una mena de paller d'una masia on el grup, format per sis monitors i setze menors d'entre 9 i 11 anys, havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feien una ruta.
Les primeres indagacions apunten que l'arbre ha caigut sobre la teulada com a conseqüència del vent, ferint almenys vuit persones. Els equips d'emergències, en coordinació amb les autoritats municipals, han habilitat un espai perquè les famílies puguin anar a recollir els menors. Alhora, segons informa el SEM, hi ha un equip de psicòlegs atenent els menors al centre cívic de Santa Pau.
Per la seva banda, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat.