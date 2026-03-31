Mor el treballador d'una empresa de Begudà aixafat pel material que transportava

Un treballador d'una empresa de Begudà a Sant Joan les Fonts (Garrotxa) ha mort aquest dimarts després que li hagi caigut a sobre la càrrega d'un palet que transportava. Els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi principal d'un accident laboral, tot i que les tasques encara es troben en una fase molt inicial.
Per circumstàncies que s'estan investigant, la víctima de 30 anys ha vist com el material que transportava li venia a sobre i ha quedat ferit greu. Els fets han passat pels volts de dos quarts de vuit del matí i de seguida s'ha activat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que s'han desplaçat al lloc, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.
També s'han activat dues dotacions dels Bombers i diverses patrulles dels Mossos de Seguretat Ciutadana, així com de l'àrea d'Investigació Bàsica d'Olot. Amb tot, els fets s'han posat en coneixement del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Olot i del Departament d’Empresa, que han obert un procediment per esclarir les circumstàncies del succés.
El segon accident laboral fatal en 15 dies
Aquest no ha estat el primer accident laboral que ha comportat la mort d'un treballador a Catalunya el mes de març. I és que un home de 34 anys va morir el 16 de març mentre treballava en una empresa d'embotits situada a Sant Miquel de Balenyà (Osona), segons detallen fonts dels Mossos d'Esquadra, que estan investigant les causes de l'accident.
Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.