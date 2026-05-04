Olot incrementa les sancions per beure alcohol al carrer

El ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat un augment de les sancions per actituds incíviques. Entre les multes que apugen hi ha la de beure alcohol al carrer o tenir actituds que molestin els veïns. A més, es restringeix l'horari nocturn per fer ús de parcs públics o zones verdes de la capital de la Garrotxa. El text remarca que "tothom té l'obligació d'utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els seus serveis, el mobiliari urbà i la resta d'elements que hi estan ubicats".
Així, a partir d'ara consumir alcohol al carrer suposa una sanció de 750 euros; molestar els veïns amb crits al carrer pot implicar desembutxacar 300 euros; orinar, vomitar o escopir al carrer també costa 300 euros i fer malbé el mobiliari urbà o l'espai públic pot comportar una sanció de 750 euros. Però aquests casos no són els únics punibles.
Hi ha multes de 3.000 euros per punxar la llum de la via pública, de 300 per no recollir les deposicions dels animals de companyia al carrer i de fins a 1.500 euros per enganxar cartells, adhesius o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda en edificis i instal·lacions municipals o en monuments o edificis protegit o catalogats. A més, fer pintades al mobiliari urbà costa 750 euros, una xifra que dobla si la pintada es fa en vehicles de transport públic o en elements patrimonials històrics.
Danys a persones
L'Ajuntament d'Olot també castiga les faltes de respecte a funcionaris, treballadors municipals o agents de l'autoritat també amb 750 euros. I multa amb 500 euros aquelles persones que es neguin a identificar-se o es resisteixin a tasques d'inspecció. Finalment, posar la música prou alta com per molestar els veïns es tradueix en una sanció de 400 euros.
El text, que actualitza una ordenança de 2013 amb l'increment de l'import de les multes, s'ha aprovat amb els vots a favor dels dos grups de l'equip de govern, Junts i ERC, i amb el suport d'Activem Olot. Només el regidor de Vox hi ha votat en contra, mentre que la CUP i el PSC se n'han abstingut.