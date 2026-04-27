De la Garrotxa al món: l'estudi RCR Arquitectes rep el Premi Manel Xifra i Boada

L'estudi RCR Arquitectes rebrà el Premi Manel Xifra a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic. Aquest dimarts 28 d'abril s'entregarà el guardó a l'estudi, el mateix any en què Barcelona és la Capital Mundial de l’Arquitectura. Com a referents del seu sector, s’ha decidit premiar aquest estudi d’arquitectes d’Olot per situar la Garrotxa en el mapa de l’arquitectura global. Es tracta d'uns premis organitzats pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group, amb la col·laboració de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona.
Els Premis Manel Xifra i Boada són un dels reconeixements més singulars del panorama tecnològic català, que distingeixen des de fa vint-i-un anys persones i institucions capaces de transmetre talent, coneixement i innovació. Enguany, RCR Arquitectes agafarà el relleu de Ferran Adrià, que va ser el guardonat de l'any passat. L’acte, que tindrà lloc a l'Auditori Josep Irla de Girona, estarà presidit per la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat Pulido.
RCR Arquitectes ha desenvolupat una trajectòria amb una projecció que supera àmpliament el seu entorn immediat. Els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta treballen junts a Olot des de 1988, i l’any 2017 van rebre el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l’Arquitectura. Així, van demostrar que l’excel·lència no té per què viure a les grans capitals. La seva arquitectura -arrelada al paisatge, sensorial, construïda des del lloc- ha aixecat edificis a Europa, Amèrica i Àsia, sempre amb la Garrotxa com a brúixola i laboratori.
El jurat dels Premis Manel Xifra i Boada no els premia, però, per les seves obres, sinó pel que fan més enllà d’elles. A través de la Fundació RCR Bunka i de l’espai de recerca RCR LAB·A, l’estudi ha obert la reflexió arquitectònica a tothom: tallers de fotografia, dansa, filosofia i percepció de l’espai per a persones que potser mai no encarregaran un edifici, però que surten d’aquelles sessions mirant el món d’una altra manera. El guardó arriba, a més, el mateix any en què la ciutat comtal és la Capital Mundial de l’Arquitectura i en què el Museu de la Garrotxa inaugura la primera exposició retrospectiva de l’estudi, que recull quatre dècades de treball i inspiració.
L’IREC: recerca per avançar en la transició energètica
El Premi al grup de recerca aplicada o centre tecnològic recau enguany en l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). La seva aposta és clara: no n’hi ha prou amb investigar solucions energètiques sostenibles si aquestes solucions no arriben a la indústria i, per extensió, a la societat. En un moment en què la transició energètica ha passat de ser un debat de laboratori a una urgència quotidiana, l’IREC representa exactament el que els premis volen reconèixer: coneixement que no es queda en un calaix.
Elisenda Pagès, vint-i-una edicions per arribar a la primera dona
Pel que fa al Premi a la Millor Trajectòria Professional, enguany el rebrà Elisenda Pagès Feliu, la primera dona a guanyar el guardó en vint edicions. Enginyera Tècnica Industrial amb especialitat en electrònica, Pagès acumula trenta anys de trajectòria a l'empresa de panells aïllants, Huurre Iberica (Cassà de la Selva). Va posar en marxa el Departament de Qualitat i ha liderat projectes de transformació industrial i innovació tecnològica en un àmbit tècnic on la presència femenina continua sent minoritària. El jurat ha valorat no només la qualitat del seu recorregut sinó la capacitat de fer-lo visible i referencial per a les generacions que venen.