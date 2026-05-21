Olot multa 26 negocis per incomplir la normativa sobre el català

L’Ajuntament d’Olot ha obert la fase final d’una acció destinada a fer complir la normativa d’ús del català als negocis locals. L’auditoria, impulsada per DinamiG -un consorci públic format pel consistori, altres ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Garrotxa-, va examinar 660 comerços, la majoria ubicats al centre urbà. Es va posar el focus en àmbits com la senyalització, els cartells informatius, l’atenció als clients i la publicitat distribuïda.
Les primeres dades reflectien que el 90,3% dels establiments seguien la normativa vigent, tot i que 64 encara presentaven deficiències, amb una incidència notable en l’atenció al públic. Entre els més afectats es trobaven supermercats, bars, barberies i botigues de diferents sectors.
L’Ajuntament va desplegar un procés de seguiment i assessorament "personalitzat" que va fer créixer el percentatge de locals que s’ajustaven a la normativa fins al 96,1%. La intervenció va combinar el marge de temps necessari i l’aportació "d'eines" per adaptar els negocis als requeriments lingüístics. Encara queden 26 establiments -principalment barberies, bars i supermercats- que no han esmenat del tot les mancances. Per això, ara, s’activa el procediment sancionador per aquests negocis.
Com seran les sancions?
La regidora de Llengua Catalana, Susanna Pagès, ha especificat que les sancions podrien oscil·lar entre 300 i 3.000 euros en funció de la gravetat de cada incompliment, a més de poder-se considerar "recurrents" en cas de reincidència. Pagès ha afirmat: "Arribarem fins a les últimes conseqüències" per garantir l’adhesió general a la normativa. El govern municipal presentarà al proper ple la proposta d’assumir les competències de Consum, pas previ per aplicar directament les sancions.
La regidora de Comerç, Gemma Canalias, ha indicat que l’Ajuntament ha ofert "tots els recursos" als negocis i ha qualificat la iniciativa d’"oportunitat". Segons Canalias: "Tenim molt clar que el comerç és el motor de la llengua i identitat de la nostra ciutat" i "La llengua augmenta molt el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat". Aquesta diagnosi s’ha desenvolupat dins la campanya ‘En català, amb tothom’, impulsada pel consistori per reforçar l’ús de la llengua en tots els àmbits socials d’Olot.
Tot i els casos que entren en la fase sancionadora, Canalias ha declarat que estan "satisfets" amb els resultats aconseguits i que mantindran el mateix enfocament per consolidar l’ús del català. Aquest dijous, s’ha anunciat una iniciativa per promoure la llengua als espais esportius sota el lema ‘A Olot, juguem i animem en català’. La proposta comporta la instal·lació de vuit pancartes a diverses instal·lacions esportives del municipi.