Presó provisional per a un dels detinguts per la mort d'un home a Olot

El jutjat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels detinguts per la mort d'un home a ganivetades a Olot el cap de setmana passat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Segons el TSJC, es van fer tres detencions per aquests fets, dos adults i un menor. Dels dos adults, un ha ingressat a la presó, mentre que la detenció del segon ha quedat sense efecte i passa a ser testimoni, segons fonts judicials. El tercer detingut és un menor, que ha quedat en situació d'internament. Els arrestats adults, de 18 i 34 anys, van ser detinguts dimecres a la tarda a la capital de la Garrotxa.
Els fets es remunten a diumenge 22, quan uns veïns del carrer Almogàvers, al barri de Sant Miquel, van alertar de la presència d'un home malferit a terra i envoltat de sang. Fins al lloc dels fets s'hi van acostar efectius de Mossos d'Esquadra, Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Des d'aleshores, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona es va fer càrrec de la investigació per identificar la víctima i esclarir les circumstàncies del crim.