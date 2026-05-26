Restriccions a la circulació motoritzada a l'Alta Garrotxa per reduir el risc d’incendis durant l’estiu

A mitjan juny, l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa posa en marxa una mesura que limita la circulació de vehicles motoritzats en diverses pistes forestals, centrant-se sobretot en el tram situat entre Albanyà i Sales de Llierca. Aquesta regulació resta vigent fins a mitjan setembre i es planteja per contenir el risc d’incendi forestal en la franja de perill més elevat, responent així a les directrius del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa.
Les pistes incloses en la restricció pertanyen a zones ambientalment molt sensibles, àrees on les intervencions en situació d’urgència esdevenen especialment difícils.
Limitació del trànsit motoritzat i equilibri amb l’ús públic
La restricció aborda específicament la circulació de vehicles motoritzats, restringint el pas únicament als que disposen d’autorització. Aquesta excepció contempla veïnat, titulars de finques, serveis, activitats prèviament validades, vehicles d’emergència i equips encarregats de la gestió de l’espai. L’objectiu de la mesura és compaginar la preservació del medi amb els usos tradicionals i públics, mantenint l’atenció als ecosistemes més fràgils del territori.
Durant l’estiu, els sistemes d’informació, vigilància i control de l’ús públic incrementaran la seva presència. L’objectiu se centra en reforçar la seguretat i disminuir possibles incidents en períodes de màxima afluència de visitants. Aquest conjunt d’accions s’integra en una estratègia que busca compatibilitzar la protecció ambiental amb les activitats i usos recreatius habituals de la zona.
El Consorci de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa apel·la a la responsabilitat de la ciutadania que s’hi desplaça, demanant la seva implicació i enteniment. Segons s’afirma, "des del Consorci de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa es demana la col·laboració i comprensió de totes les persones usuàries per contribuir a preservar aquest entorn natural especialment vulnerable durant els mesos d’estiu". Els canals informatius habituals, com el web d’Alta Garrotxa i el servei d’informació de l’espai natural, són referència per resoldre qualsevol dubte o ampliar dades.