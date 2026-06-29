Mor a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes

Una jove de 18 anys va morir aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. Segons indica el Diari de Girona, que ha avançat la notícia, l'accident va tenir lloc cap a tres quarts de tres de la tarda al Gorg Blau, dins el terme municipal de Montagut i Oix.
En rebre l'avís es van desplaçar fins al lloc dels fets diverses dotacions del cos de Bombers de la Generalitat acompanyats del Servei d'Emergències Mèdiques i els Mossos d'Esquadra. La jove, que va patir una aturada cardiorespiratòria, va ser evacuada fins a l'hospital en helicòpter amb efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE).
En arribar al Trueta, però, i malgrat els esforços dels metges, la jove va acabar perdent la vida. Ara, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar perquè va rebre l'impacte d'una roca.
Inici d'estiu tràgic a la costa catalana
Aquest dissabte a la tarda una dona de 80 anys va morir a l'Ampolla, al Baix Ebre, mentre es banyava a la platja. Amb aquella víctima ja eren cinc les persones que han perdut la vida aquest estiu a les platges del país. De les cinc víctimes mortals, tres són els menors que es va accidentar mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, el 19 de juny. I el 21 de juny un home va morir ofegat a la platja a Barcelona. Ara, el balanç puja fins a sis amb la jove de 18 anys morta en un gorg de la Garrotxa.
Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Segons indiquen, si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.