L'home detingut a la Garrotxa que nega ser un dels gàngsters més buscats del món

Història inèdita la que explica la periodista de successos Tura Soler a El Punt Avui aquest divendres. Un home detingut el passat 2 de juliol a Sant Esteve d’en Bas, i que està empresonat des de llavors al centre penitenciari del Puig de les Basses, assegura no ser un dels gàngsters més buscats internacionalment. El seu advocat d'ofici, Francesc-Xavier López Vegas, fa tot el possible per demostrar la seva innocència, però la Guàrdia Civil, l'UCO i l'Audiència Nacional tenen clar que l'home detingut és Goldy Dhillon.
Segons narra Soler, la detenció va tenir lloc el passat 2 de juliol, quan agents de l'UCO el van arrestar al carrer a Sant Esteve d’en Bas i el van traslladar a la comandància de Girona, on va ser assistit per l'advocat d'ofici. "No soc aquesta persona", va ser el primer que li va dir l'arrestat -en anglès- a López Vegas, que li va demanar que escrigués el seu nom real i aquest va anotar "Satindra Pertap Singh".
L'advocat va presentar llavors diverses peticions perquè es revisés la detenció i es comprovés la identitat del seu client. Fins i tot va demanar que es comparessin les seves empremtes dactilars amb les del suposat Goldy Dhillon. Les autoritats nord-americanes, però, li van comunicar que no disposaven de les empremtes del fugitiu. Tot i això, el jutge de l'Audiència Nacional encarregat del cas va considerar que, comparant els seus trets facials per fotografia amb el programa d'identificació i amb la coincidència d'un tatuatge, es podia donar per vàlida la seva identificació com a Goldy Dhillon i en va autoritzar l'extradició.
L'home continua empresonat a Puig de les Basses i López Vegas manté que s'ha detingut la persona equivocada i prepara un recurs contra l'extradició ordenada per l'Audiència Nacional. L'advocat s'ha trobat amb situacions surrealistes, com ara el fet que inicialment no el deixessin visitar el seu client a la presó perquè estava registrat amb el nom de Goldy Dhillon i no amb el de Satindra Pertap Singh.
El cas encara ha generat més interrogants després que, segons explica la periodista d'El Punt Avui, diversos mitjans internacionals publiquessin que Goldy Dhillon havia estat arrestat a Espanya i un perfil a les xarxes socials afirmés ser el gàngster buscat. López Vegas hi ha contactat, però la persona que hi ha al darrere del perfil diu que no pot enviar-li una foto seva amb el seu document d'identitat perquè no en té.
Mentrestant, tots els cossos policials mantenen que l'home que hi ha empresonat a la Garrotxa és el fugitiu reclamat pels Estats Units, si bé queda per descobrir, entre altres, què hi feia a la Garrotxa quan la policia el va detenir.