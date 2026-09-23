Olot farà una reforma integral del cementiri després de detectar filtracions

L'Ajuntament d'Olot invertirà en els pròxims anys prop d'un milió d'euros en la reforma integral del cementiri municipal després de detectar filtracions d'aigua en diversos punts de l'equipament cada vegada que plou a la ciutat. La voluntat del consistori és fer actuacions cada any i es començarà aquest mateix 2026 amb una per valor de 100.000 euros, que surten d'una modificació de crèdit que ha d'aprovar el ple municipal. Aquesta actuació ha de servir per arreglar els desperfectes més "urgents" com són algunes vies estructurals per on es filtra aigua i també es preveu reparar algunes de les escultures artístiques deteriorades pel pas del temps i que es troben a la part més alta de l'equipament.
En els darrers anys l'Ajuntament d'Olot va detectar que les filtracions es reproduïen en diverses zones del cementiri municipal. Els constants problemes cada vegada que plou ha fet que ara l'Ajuntament s'hagi decidit per una reforma integral de l'equipament, en comptes de reparacions que "et permeten el manteniment". L'alcalde de la capital de la Garrotxa, Agustí Arbós, assenyala que en veure que les patologies eren "importants" han decidit tirar endavant la inversió, que preveu arribar al voltant del milió d'euros.
Una inversió que es farà per fases i que la primera contempla una ampliació de crèdit de 100.000 euros que s'ha d'aprovar per ple i una reserva de 100.000 més de cara als pressupostos de l'any que ve. Amb això, explica Arbós, es vol treballar sobre les "parts que estan més malament". En concret algunes de les vies estructurals dels nínxols que tenen filtracions i sobre les escultures que hi ha a la part superior del cementiri que han quedat malmeses pel pas dels anys.
Arbós destaca que aquesta serà la primera reforma integral que es farà a l'equipament des que es va inaugurar el 1821. "Fins ara s'han anat fent arranjaments i un manteniment, però aquest cop anem més enllà per deixar-lo tal com els olotins es mereixen", assenyala.
El batlle, però, ha deixat clar que el cementiri "mantindrà l'essència" que té i recorda que es tracta d'un espai "molt sensible que cal tractar amb cura". "Creiem que és important fer aquesta rehabilitació o almenys començar-la ara, tenint en compte també que al novembre tenim Tots Sants i per a molta gent és un lloc molt emocional", remarca.
Més de 200 anys
El cementiri d’Olot es va construir el 1821 i té més de 16.000 metres quadrats. Al llarg dels seus 200 anys d’història, s’hi ha fet obres d’ampliació i construcció de nous mòduls de nínxols i criptes que han permès fer front a l’augment de població que ha viscut la capital de la Garrotxa. Una de les últimes actuacions va ser el 2023 amb l'ampliació de la sala de vetlles. Les obres van permetre augmentar la seva capacitat fins a les 400 persones. El 2021 també es va inaugurar un espai per al dol perinatal.
Arbós assenyala que la reforma integral permetrà tenir un espai "més digne" per on es pugui passejar. "Aquí tots hi tenim familiars i és un lloc on quan venim ens emocionem. Per això cal que estigui en un estat millor del que està actualment", ha remarcat.