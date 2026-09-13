La Garrotxa «al límit»: el Consell Comarcal demana «frenar» el creixement de població

El Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) demana fer "una frenada" en el creixement de població perquè la comarca està "al límit" del que es pot permetre. De fet, el president de l'ens, Albert Danés, avisa que "cal repensar el model perquè hi ha massa gent" i els serveis públics no estan dimensionats a la quantitat de persones que han arribat els darrers anys.
"No podem tenir uns serveis per 40.000 persones i ser-ne 60.000 a la comarca". En aquest sentit, Danés posa l'accent en la falta d'habitatge que hi ha, tant a Olot com a la resta de pobles de la Garrotxa i alerta de problemes d'infrahabitatge. "No podem anar a què deu persones visquin en un sol habitatge. Estem portant la gent a malviure i això ho hem de frenar", assenyala.
Danés dona per fet que "si no es fa una aturada" els problemes d'infrahabitatge seran "inevitables" i "acabarem veient deu persones vivint al mateix pis. "El creixement ha estat massa ràpid, a la Garrotxa i al país. No han crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones i com a comarca hem de frenar, perquè no hi ha habitatge", destaca.
Des del Consell Comarcal assenyalen que és "una qüestió de país" i aposten perquè sigui des de la Generalitat que "es busquin les eines" per frenar el creixement de població. "No podem garantir una bona qualitat de vida a la gent que vingui, perquè no hi ha habitatge. Sincerament, si ve més gent i no els hi podem donar la qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà anem malament. Hem de repensar-ho", diu el president del CCG.
Els joves han de marxar
Des de l'ens estan especialment preocupats per la quantitat de joves que han de marxar a viure a les ciutats properes com Olot, Banyoles o, fins i tot, Girona perquè als seus pobles "no hi ha possibilitat de llogar res". Danés reconeix que alguns probablement tornen quan són més grans a la casa que tenien els pares, però el problema és que el seu projecte de vida l'han de fer en un altre lloc, malgrat que voldrien fer-lo al poble.
Això, adverteixen des del Consell Comarcal de la Garrotxa, provoca que la població envelleixi i els petits municipis se'n ressenten. En aquest sentit, Danés aposta perquè es facin polítiques públiques destinades a l'arrelament dels joves als pobles i evitar que marxin.