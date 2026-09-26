La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic

El Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) ha demanat a la Generalitat una segona línia de bus que serveixi per connectar tota la comarca amb transport públic. Actualment, el Rumbus uneix les Preses amb Olot i Santa Pau i està pensat per aquells que volen anar a la Fageda d'en Jordà i a Olot, sense haver de desplaçar-se amb cotxe, que deixen al polígon de les Preses. Ara, l'objectiu és connectar Olot amb Argelaguer, passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca i diversos espais naturals. Per fer-ho, ja estan a punt nou nodes de connexió com el de les Preses, amb aparcaments i l'equipament necessari.
El consell comarcal ha fet el primer pas per connectar tota la comarca amb transport públic, després de l'aprovació inicial del projecte que estableix nou estacions a diferents punts que, alhora, uniran poblacions amb espais naturals. A cadascuna d'aquestes nou estacions hi haurà una parada de bus, però també un aparcament dissuasiu de cotxes, un aparcament tancat de bicicletes amb eines per reparar-les i carregador de bateria. L'objectiu principal és evitar que tant la ciutadania com els visitants evitin agafar el cotxe per moure's per la comarca.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés, explica que la línia de Rumbus 1 actual ha estat "molt positiva" perquè ha evitat un increment de trànsit, especialment entre els visitants. Ara, la voluntat és fer el mateix a la part de l'Alta Garrotxa, arran de l'èxit de la primera.
"Ara, la gent que arriba des dels túnels de Bracons a la Vall d'en Bas o les Preses, pot agafar el Rumbus i anar a la Fageda d'en Jordà i després si vol pot anar a dinar a Olot", explica Danés. A banda dels visitants, però, el Rumbus està pensat especialment per a la ciutadania de la Garrotxa i el seu dia a dia.
En aquest sentit, Danés subratlla que hi ha molts veïns que han d'agafar el cotxe per desplaçar-se a fer algun tràmit a Olot i això suposa a vegades "un maldecap" per haver de buscar aparcament o circular per dins de la ciutat. Amb la segona línia de bus, es podrà arribar a l'estació d'Olot des de poblacions de l'Alta Garrotxa.
"La primera línia ens ha funcionat molt bé i aquesta segona, si la Generalitat ens la dona, servirà per connectar tota la Garrotxa. Per a nosaltres és una aposta de mobilitat comarcal molt important i servirà per a visitants en moments de gran afluència i també pels veïns de la zona", remarca Danés.
"Molt econòmic"
D'altra banda, des del Consell Comarcal assenyalen que una de les particularitats és que amb un bitllet de Rumbus, que costa dos euros, pots moure't durant tot el dia les vegades que vulguis. Això incentiva tant a aquells veïns de pobles que es poden desplaçar a un preu reduït com als mateixos visitants.
Danés confia que la proposta incrementi fins i tot la mobilitat del visitant i que no es limiti a, per exemple, l'experiència d'anar a un espai natural. En aquest sentit, Danés assenyala que els aparcaments tancats per bicicletes fa que, un cop feta l'activitat, el visitant es desplaci a dinar a un altre poble i a passar la tarda a una altra localitat, per només dos euros.
A més, els aparcaments de bicicleta, que incorporen un conjunt d'eines per reparar-la si cal i punts de càrrega de bateries per a les elèctriques, seran gratuïts. Amb tot, Danés assenyala que ha de servir per "endreçar encara més" el turisme a la comarca. De fet, des del Consell destaquen que amb els aparcaments per reserva ja s'ha pogut "ordenar" espais naturals com Sadernes o els gorgs de les Planes d'Hostoles, que havien "patit especialment" l'aglomeració de vehicles.