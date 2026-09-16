Unió de Pagesos porta la variant d'Olot als jutjats

Unió de Pagesos presentarà aquesta setmana un recurs al Tribunal Contenciós Administratiu contra la variant d'Olot i les Preses. En concret, el sindicat considera que l'obra infringeix la llei d'espais agraris i demana que s'aturi el projecte i l'inici de les obres fins que no s'hagi resolt el conflicte als tribunals.
Des d'Unió de Pagesos demanen que no tirin endavant les expropiacions i les obres que preveu el projecte, per evitar "que es dugui a terme una transformació irreversible del sòl agrari". Des del sindicat assenyalen que l'afectació prevista és d'unes 100 hectàrees de terreny i a 40 famílies que viuen en una zona propera. A més d'UP, l'entitat Salvem les Valls ha anunciat un altre recurs al contenciós en la mateixa direcció.
Anteriorment, Unió de Pagesos havia presentat al·legacions i un recurs d'alçada al Departament de Territori contra l'aprovació del projecte que, alerta, suposa una afectació agrària irreparable per a la plana agrícola de la Vall d’en Bas, una de les zones de més alt valor agrari del país.
Bloquejar el projecte de la variant
En un comunicat, el sindicat assenyala que davant la manca de resolució per part de l'administració i l'avançament de treballs previs, com ara l’inici de la licitació pública per a l’execució de les obres el sindicat, ha interposat contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb l’objectiu de bloquejar els treballs.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notçicies (ACN), el president del Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG), Albert Danés, va reconèixer que els preocupava "moltíssim" que la variant quedés encallada als tribunals. Danés argumenta que la connexió entre l'A-26 que mor a Olot i la sortida dels túnels de Bracons era "imprescindible i de sentit comú". Per això, confia que l'obra no s'aturarà. S'espera que en les properes setmanes Salvem les Valls presenti el seu recurs.