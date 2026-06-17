La Vall d'en Bas estudia portar al contenciós la variant d'Olot i les Preses i demanar que s'aturi el projecte

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas (Garrotxa) estudia portar al contenciós el projecte de la variant d'Olot i les Preses i demanar que s'aturi, com a mesura cautelar. L'alcaldessa del municipi, Magda Roca, ha anunciat que el consistori ha presentat un requeriment a la Generalitat -el pas previ- perquè considera que els han respost de forma "incompleta" a la majoria de les 42 al·legacions presentades. "Ja no és un tema de variant sí, variant no. És que les respostes que ens han donat no ens deixen tranquils, ni ens donen garanties", ha afirmat Roca en una roda de premsa.
Aquest dimecres, l'alcaldessa ha denunciat públicament que la Generalitat els ha respost de forma "incompleta" la majoria de les 42 al·legacions que va presentar i aprovar per unanimitat al ple del setembre de l'any passat. La voluntat de l'equip de govern és que la Generalitat incorpori les concrecions que falten en un document "addicional", tenint en compte l'estat de tramitació del projecte.
Roca ha criticat que va rebre la resposta el 24 de març d'aquest any i que, tot i demanar un període per poder estudiar-les al detall, no se'ls va escoltar i només quatre dies després es va presentar el projecte en un acte amb el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a Olot. "Les coses no es van fer bé", assegura l'alcaldessa.
L'Ajuntament ha analitzat amb deteniment les 17.000 pàgines que integren el projecte constructiu i afirma que, malgrat que s'hi ha incorporat algunes de les seves propostes, "el document no dona resposta completa a algunes de les qüestions plantejades". Especialment, afirmen, les que tenen a veure amb la protecció ambiental i paisatgística del municipi, la "defensa del sòl agrícola i dels aqüífers o la reducció de l'impacte acústic als nuclis habitats".
Per abordar-ho, l'equip de govern ha mantingut diverses trobades amb el Departament i els equips tècnics. També amb el responsable del projecte, però consideren que les respostes donades no són suficients i no els deixen "tranquils". En aquest sentit, Roca afirma que ja no es tracta de si estan a favor o no de la variant -l'Ajuntament s'hi ha manifestat obertament en contra- sinó que "si s'ha de fer, es faci amb garanties".
Per això, la setmana passada van presentar un requeriment previ a la Generalitat. Roca ha explicat que es tracta del primer pas abans d'arribar a la via contenciosa. L'alcaldessa demana que s'atenguin les seves demandes i s'incorporin en un "document addicional" al projecte. De no fer-ho, ha avançat que ho portaran als jutjats i que demanaran mesures cautelars per aturar el projecte mentre es resolgui tot plegat. Roca també ha avançat que no es plantegen anar de la mà de l'entitat ecologista Salvem les Valls en la via contenciosa.
Onze quilòmetres i 472 milions d'euros
A la presentació que es va fer a Olot a finals de març, el Govern va anunciar que la variant d'Olot i les Preses tindrà onze quilòmetres i vorejarà els nuclis dels dos municipis, amb dos viaductes i un 40% del traçat en túnels o soterrats per "integrar l'estructura al paisatge". La infraestructura enllaçarà a l’actual rotonda del polígon de la Serra, a la Vall d’en Bas, on conflueixen les carreteres C-63, C-37 i C-152, i finalitzarà a l’A-26, a Olot. La Generalitat preveu començar les obres el 2027, que durin un màxim de cinc anys i que costin uns 472 milions d'euros.
A l'exterior de l'Ajuntament, els opositors van convocar una concentració per mostrar el seu rebuig. Entre els participants hi havia Salvem les Valls, Garrotxa Viva i Unió de Pagesos. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "carreteres plenes, aqüífers buits" o "això és un eix al servei de les càrnies" i van denunciar el que consideren "un greu error en plena crisi ecològica".