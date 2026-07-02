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L'Agència de Residus de Catalunya inverteix 240.000 euros a la Garrotxa per retirar amiant de tres municipis

Societat

L'ARC concedeix l'ajut als pobles afectats per les pedregades del 2025

  • Mieres, un dels pobles de la Garrotxa. -

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Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 11:45
Actualitzat el 02 de juliol de 2026 a les 11:46

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) donarà una subvenció de 240.000 euros a tres municipis de la Garrotxa arran de les pedregades del 2025 per retirar els residus d'amiant. Concretament, l'objectiu de la mesura és fomentar la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d'amiant, així com cobrir també les despeses econòmiques de les retirades ja efectuades de cobertes que contenien aquest material i que van quedar malmeses. 

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va informar d’aquests episodis meteorològics excepcionals a través de l'informe de la pedregada del dia 1 de juny de 2025 a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa. El municipi de Santa Pau és el més beneficiat amb 12 atorgaments dels 15 que s'han atorgat a la Garrotxa, mentre que Mieres i Sant Joan de les Fonts se'n queden amb 2 i 1 respectivament.

Aquesta ajuda és de caràcter dinerari; és a dir, s'efectua per transferència bancària i, evidentment, amb una justificació obligatòria. Els imports s’han determinat segons els metres quadrats d’amiant a retirar en quatre categories; per tant, quan més grans són les cobertes d'amiant, més diners per metre quadrat.

El procediment de concessió ha estat el de concurrència pública no competitiva. És a dir, s’ha seguit l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, sempre que es presentés la documentació adequada en els períodes fixats.

 

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