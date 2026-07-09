Olot vol evitar la proliferació de supermercats 24 hores i botigues de manicura

L'Ajuntament d'Olot ha estès el pla d'usos que regeix el nucli antic de la ciutat a la resta de barris de la capital de la Garrotxa. El pla que vol evitar la concentració d'establiments de la mateixa tipologia en un espai reduït, com ara negocis relacionats amb la manicura, les barberies, la venda de telefonia mòbil i, especialment, supermercats que funcionen les 24 hores.
A través d'un estudi encarregat per l'Ajuntament s'ha detectat aquesta concentració d'establiments en punts fora del nucli antic, on ja s'aplicava el pla. Amb la nova regulació, si algú vol obrir un negoci concret a Olot, es comprovarà abans que no n'hi hagi molts de similars a prop. L'objectiu de l'ampliació del pla a tota la ciutat busca delimitar els àmbits susceptibles de regulació per fer front a aquesta problemàtica en funció de les tipologies de l'edificació, les característiques de la trama urbana i els seus valors patrimonials, urbanístics i socials, segons ha informat el consistori.
Així les coses, s'ha previst fer una anàlisi i diagnosi en diverses fases i també es vol comptar amb la participació ciutadana. Com en el cas del nucli antic, a més de planificar els usos econòmics, el pla també vol preservar i millorar la qualitat de l'espai públic per tal de garantir-ne l'equilibri i fomentar la dinamització de tots els barris. En aquest sentit, es comptabilitzaran i quantificaran les activitats i problemàtiques i, de forma conjunta, es farà una anàlisi sociodemogràfica de tota la zona per tenir una radiografia clara de la situació dels barris d'Olot i poder actuar-hi.
Acabar el Pla abans que acabi l'any
L’encàrrec, gestionat a través de l’acord marc de serveis de redacció de documents de planificació territorial amb l’Associació Catalana de Municipis, es portarà a terme a través de l’empresa Teseu SLP, la mateixa empresa que va encarregar-se de la redacció del Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de les activitats del Nucli Antic. La previsió és que el document estigui acabat, a tot estirar, a finals de 2026.