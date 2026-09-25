La Vall d'en Bas també porta als jutjats la variant d'Olot i les Preses

La variant d'Olot i les Preses suma un nou recurs que s'haurà de resoldre als jutjats. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas porta al contenciós administratiu el projecte, com ja ha fet Unió de Pagesos i ha anunciat que farà Salvem les Valls. Amb aquest, doncs, ja són tres els recursos presentats contra una de les obres més rellevants previstes a Catalunya l'any 2027, amb un pressupost de més de 470 milions d'euros. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, justifica el recurs per falta de garanties mediambientals i ha anunciat que un particular afectat també presentarà un quart contenciós.
La Vall d'en Bas, únic dels tres municipis contraris a l'obra, resumeix en tretze punts la negativa que el consistori ha traslladat al Departament de Territori i pels quals no ha tingut resposta. El principal punt és, com en la resta de recursos presentats, l'afectació que pot provocar a l'aqüífer que veuen com un problema "irreversible" especialment després d'haver "passat una sequera tan important".
En aquest sentit, l'alcaldessa del municipi reconeix que el traçat es va triar des del mateix ajuntament fa anys, però aleshores la Generalitat no va tenir en compte l'afectació que podria generar a l'aqüífer. A més, Roca recorda que l'espai ha rebut un canvi de qualificació i ha passat a ser reserva natural subterrània. Això, assenyala l'alcaldessa és un canvi "substancial" i reclama una nova avaluació ambiental del projecte.
A més, Magda Roca recorda que la variant contempla les obres del túnel soterrat que s'inicia a tocar de l'escola pública Verntallat i afecta de ple diverses cases del mateix barri. Roca exigeix que es faci un estudi sobre l'afectació especialment en temes de mobilitat. El tercer punt que més preocupa és el que té a veure amb els sorolls i els moviments de terra. "El mateix projecte constructiu ja diu que no compleixen amb els paràmetres i no tenim cap solució que doni prou garanties en tema d'afectació acústica", lamenta Roca.
No demanen mesures cautelars
La presentació del recurs contenciós administratiu per part de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, però, no contempla mesures cautelars com sí que fa el presentat per Unió de Pagesos (UP) i el que presentarà l'entitat Salvem les Valls. Tots dos reclamen que no s'iniciïn les obres de la variant en cas que sigui acceptat a tràmit.
Roca explica que no descarten demanar les mesures en un futur -la previsió d'inici d'obres és el juny del 27-, però des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas assenyalen que ara no ho fan per "coherència", perquè la majoria del poble està a favor que es faci la variant, però no amb el traçat actual. "Precisament perquè no estem en contra que es faci la variant no demanem mesures cautelars, però sí que exigim que es revisi el projecte", ha reblat la batllessa.