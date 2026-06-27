Denuncien dos guies per portar un grup a fer ràpel en un sector restringit de la Garrotxa

Els Agents Rurals han denunciat dos guies d’activitats esportives que han portat un grup de 19 persones a fer un ràpel en un sector de l’Alta Garrotxa on l’activitat està temporalment prohibida per la presència d’espècies amenaçades. Segons informa el cos en un comunicat, la restricció d’accés a aquest sector respon a la necessitat de preservar espècies sensibles com l’aufrany, que nidifiquen en aquesta zona.\r\n\r\nL’actuació s’ha fet en el marc de les tasques de vigilància i protecció de la fauna salvatge protegida durant el període de nidificació. Per evitar l’accés d’escaladors, els Agents Rurals han desmuntat la instal·lació i un tram de passamà col·locats a la zona, evitant que es pugui realitzar aquesta activitat en el sector restringit. En aquest sentit, també han reforçat la presència de cartells per indicar que està prohibit escalar i accedir en aquesta zona. \r\n