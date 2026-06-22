Calella de Palafrugell recupera «El meu avi» a la Cantada d'Havaneres un any després de la polèmica

Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la Cantada d'Havaneres del 2026, després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja de Port Bo de la localitat baix-empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'onze de la nit. Segons ha assenyalat Pastor a l'ACN, El meu avi estarà inclosa en l'apartat de cant comú previst en el programa de la Cantada d'Havaneres. A més, Pastor també ha incorporat una cantadeta infantil que es farà el dia 3 a les vuit del vespre i que té el propòsit d'acostar les havaneres a un públic jove i infantil.
Seran 33 alumnes d'escoles de Palafrugell i d'Esclanyà de 5è i 6è de primària els qui interpretaran diversos temes, en un projecte en què hi participen centenars d'alumnes. Pastor assenyala que la cantadeta vol convidar el públic a fer un recorregut per algunes de les havaneres més emblemàtiques. Una selecció de peces que volen "evocar històries de mar, records, enyorances i retrobaments", amb la veu dels alumnes com a element central d'un concert "pensat per fer créixer el vincle entre l'havanera, l'escola i la societat".
A la cantadeta hi participaran alumnes de les escoles Barceló i Matas, Pi Verd i Vedruna de Palafrugell i de l’escola L’Olivar Vell d'Esclanyà, a Begur. La guitarra anirà a càrrec de Jan Frigola i la direcció serà de la mestra i creadora del projecte, Bet Mestre. L'activitat s'organitza amb el suport de la Fundació Ernest Morató i l’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell.
La Fundació Ernest Morató treballa per a la preservació i difusió de l’havanera i la seva implicació permet connectar el treball pedagògic amb la tradició musical que ha fet de Calella de Palafrugell un espai de referència per a aquest gènere. La cantadeta està prevista pel dia 3 de juliol a les vuit del vespre al passeig de Canadell i serà el preludi de la Cantada d'Havaneres del dia 4 a la platja de Port Bo. Enguany hi actuaran Els Cremats, Ultramar, Port-Bo i Arjau.
La polèmica de l'any passat
Tot i la decisió de treure-la del programa, El meu avi va sonar de valent a la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. El final de l'espectacle era un dels moments més esperants, no perquè s'acabés sinó perquè la darrera cançó que es cantava des de fa més de 40 anys era l'havanera de Port Bo, del compositor Ortega Monasterio, la qual aquest any havia estat eliminada de la programació.
La comissió organitzadora, de manera majoritària, va decidir treure-la del repertori que els grups interpreten a l'uníson quan s'acaba la cantada. Per cloure-la, es va mantenir la popular La bella Lola i es va acompanyar de dos clàssics del gènere: Mariner de terra endins, de Narcisa Oliver i Josep Bastons, i La gavina, de Frederic Sirés.
Per primer cop en 48 anys, El meu avi va caure del programa compartit. Des d'aleshores, l'havanera composta el 1968 per Jose Luis Ortega Monasterio, i que homenatja els soldats morts a la guerra de Cuba, sempre havia tancat la cantada.
La comissió organitzadora i l'Ajuntament de Palafrugell han defensat que tocava renovar i apostar per compositors locals. Però de rerefons hi ha el documental Murs de silenci, que vincula el compositor amb una xarxa d'explotació sexual, i que els seus hereus ja han portat als jutjats. El net del compositor va explicar a aquest mitjà el procés legal que estan seguint.