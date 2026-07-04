Un treballador detingut i una empresa subcontractada per la Generalitat sota sospita

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir divendres el treballador que presumptament va provocar l'incendi a la Bisbal d'Empordà mentre feia tasques de manteniment en un marge de la carretera GI-660, coneguda com la carretera de la Ganga. Segons els Agents Rurals, una espurna d'una serra radial hauria originat el foc, però l'ús d'aquesta maquinària estava completament prohibit perquè la zona es trobava en nivell 3 del Pla Alfa.
L'operari, que està a l'espera de passar a disposició judicial mentre avança la investigació, treballava per a una empresa subcontractada per la Generalitat encarregada de la conservació de la via. Tot i que el Departament de Territori encara no ha confirmat oficialment l'empresa en qüestió, TV3 ha avançat que es tracta d'una Unió Temporal d'Empreses (UTE), que estaria formada per Aquaterra i Construcciones Rubau.
Fonts del Departament de Territori han confirmat a Nació que s'ha obert un expedient informatiu per aclarir les responsabilitats en l'origen de l'incendi, per determinar si el treballador era conscient que tenia prohibit utilitzar la radial a causa del nivell 3 del Pla Alfa o si actuava seguint instruccions dels seus responsables. A més, Territori ha demanat a l'empresa adjudicatària una cronologia detallada dels fets i informació sobre les ordres que havia rebut l'operari abans d'iniciar els treballs de manteniment i, segons ha assegurat Salvador Illa, "l'empresa està col·laborant".
Una imprudència sota investigació
Els primers indicis dels Agents Rurals ja apunten que el foc es va originar per una "imprudència greu" abans d'estendre's pel massís de les Gavarres i l'Empordà. Els Bombers mantenen un ampli dispositiu per intentar estabilitzar un incendi que ja ha afectat més de 2.000 hectàrees i que ha obligat a activar el nivell 4 del Pla Alfa a tot el massís de les Gavarres.