L'organització rectifica i anul·la la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell

La 59a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha quedat suspesa. L'organització ha anunciat l'anul·lació de l'acte principal seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergència davant l'evolució de l'incendi que continua actiu i cremant sense control a l'Empordà.
La decisió arriba després que ahir divendres, amb l'incendi ja actiu, se celebressin amb normalitat els dos primers actes del programa. A la tarda es va projectar el documental Calella de Palafrugell i les havaneres, de Pol Álvaro, al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella (AVAC) i, des de l'entitat, asseguraven que "l'incendi no s'ha notat en el nivell d'afluència". Més tard, també es va celebrar la tradicional Cantadeta d'havaneres al passeig del Canadell.
L'evolució de l'incendi, però, ha obligat als organitzadors a suspendre el plat fort de la programació, previst per a aquest dissabte a la nit a la plaça del Port Bo amb les actuacions d'Els Cremats, Ultramar, Port-Bo i Arjau, que havia quedat condicionat a l'evolució del foc. Finalment, l'organització ha optat per cancel·lar-lo davant les restriccions i les recomanacions dels serveis d'emergència d'evitar desplaçaments, actives des d'ahir al migdia.
"Extremar la prudència"
Fonts municipals expliquen que els responsables de la Cantada han pres la decisió "seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergència" i recorden que la celebració de l'esdeveniment "sempre havia estat supeditada a l'evolució de l'incendi". A més, també expliquen que es posaran en contacte amb totes les persones que havien adquirit entrada per explicar-los el procediment de devolució de l'import. Per últim, l'organització ha fet una crida a la ciutadania perquè "extremi la prudència" i segueixi en tot moment les indicacions de Protecció Civil, la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, els Bombers i la resta de serveis d'emergència.