Tots els municipis confinats per l'incendi de l'Empordà

L'incendi declarat aquest divendres al matí a la Bisbal de l'Empordà ha obligat a confinar diversos municipis del Baix Empordà i afecta una superfície d’unes 250 hectàrees, segons han informat els Agents Rurals amb dades provisionals. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control.
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 64 dotacions, 11 de les quals aèries, per apagar el foc atiat per la tramuntana que afecta la zona i que ha originat focus secundaris. La columna de fum és visible tant des de la costa com des de punts del Pirineu. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, hi ha unes 250 hectàrees afectades.
Des de les 10.30 hores del matí, Protecció Civil ha enviat els primers missatges d'alerta a diversos nuclis de població propers a Sant Pol, entre els quals hi ha el mateix Sant Pol, una casa de colònies, els barris de Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d’Aro -que més tard també s'ha acabat desallotjant-. La quarta ordre, a les 14 hores, ha inclòs ja set municipis:
- Calonge i Sant Antoni
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
- Forallac
- La Bisbal d'Empordà
- Llagostera
- Santa Cristina d'Aro
Pel que fa a la casa de colònies Pou de Glaç amb 150 nens, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha especificat en una entrevista a 3CatInfo que tots "estan bé", així com la resta de població, però que caldrà que continuïn confinats fins que sigui segur sortir. D'altra banda, Solé ha reiterat la importància que les persones dels barris afectats no surtin de casa ni circulin per la zona perquè els efectius puguin actuar "de forma immediata".
A causa dels dos incendis forestals actius a la Bisbal d'Empordà i Vilavenut es demana que es posposin els desplaçaments a aquestes zones des de l'Àrea Metropolitana, per evitar dificultar les tasques d'extinció.
Dos nuclis de població confinats per altre incendi al Pla de l'Estany
Els Bombers han demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un altre incendi a les comarques gironines, en aquest cas entre els nuclis d’Espasens (Vilademuls) i Palol de Farga (Cornellà del Terri), al Pla de l’Estany. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. L’avís del foc és de les 12.36 hores.
L’Ajuntament de Cornellà ha emès un comunicat demanant que ningú s’acosti a la zona per facilitar la feina dels serveis d’emergència. L’incendi també ha obligat a tallar la carretera GI-513 entre Cornellà del Terri i Vilademuls, en tots dos sentits de la circulació.